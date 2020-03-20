В 2019 году объемы страхования сибиряков выросли на 4%

Страховые полисы на общую сумму 81,4 млрд рублей купили жители Сибирского федерального округа в 2019 году. Это на 4% больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России. Отмечается, что объем выплат по страховым случаям вырос значительнее – на 21% до 35 млрд рублей. При этом, динамика в округе обгоняет показатели в целом по стране, где объем страховых взносов практически не изменился, а выплаты выросли на 17%.

— Драйверами роста страховой отрасли в Сибири стало страхование от несчастных случаев и болезней, где объем премий вырос на 42%. Коэффициент выплат в этом сегменте страхования в регионе остается низким – 11%. Такую долю от полученных взносов отдают страховые компании в виде выплат по страховым случаям, — отметили в пресс-службе.

Для сравнения, коэффициент выплат в ОСАГО превысил в 2019 году в Сибирском федеральном округе 68%. Комбинированный коэффициент убыточности (характеризует прибыльность страховой деятельности) по обязательному автострахованию превысил 100% в четырех регионах СФО – Новосибирской области, Республике Хакасия, Республике Алтай и Республике Тыва. Убыточность страховщиков ОСАГО остается стабильно выше среднего показателя по страховому рынку.

Коэффициент выплат по страхованию жизни вырос в два раза – с 17% в 2018 году до 35% в 2019 году. Выплаты по страхованию жизни в Сибири в 2019 году выросли в два раза, в то время как премии снизились на 7%.

— Это объясняется ростом объемов выплат по инвестиционному страхованию жизни за счет окончания срока действия заключенных ранее трехлетних и пятилетних договоров. На 2020 год придется пик роста выплат по трехлетним договорам страхования жизни – в 2017 году темпы прироста взносов по страхованию жизни в стране были максимальными за всю историю наблюдений, — пояснил заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Сергей Жаботинский.

По его словам, среди основных сегментов страхования коэффициент выплат остается выше 50% также в страховании КАСКО и ДМС. Объем взносов сибиряков по ДМС уменьшился на 3%, объем выплат на 3% увеличился. В сегменте КАСКО премии выросли на 4%, а выплаты – на 22%.

Фото: pixabay.com, автор- kalhh