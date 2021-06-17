Объект ТУАДа около города Обь снова разрушили вандалы

По информации пресс-службы регионального ТУАД, ежегодно в подземном переходе на дороге «Новосибирск – аэропорт «Толмачево» фиксируется по несколько актов вандализма, которые приводят к отсутствию освещения до момента ремонта. Суммы каждого ущерба варьируются от 25 до 150 тыс. руб. Обращения в органы МВД не дают результата – нарушителей найти не могут.

— В ночь на 17 июня неустановленные лица в подземном переходе «Путепровод» вырезали кабель, разбили светильники, вырвали защитные решётки. Территориальным управлением автомобильных дорог Новосибирской области направлено заявление в МВД, — сообщил глава ТУАД Константин Громенко.