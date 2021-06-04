Банк «Левобережный» провел занятия по финансовой грамотности для школьников НСО

Уроки прошли в мае в 5 школах Черепановского, Сузунского и Купинского районов Новосибирской области: «Майской СОШ», «Сузунской СОШ №301 им. В.А. Левина», «Шипуновской СОШ им. В.С. Гаврилова», «Советской СОШ Купинского района» и «Шаитикской ООШ».

Специалисты банка показали ребятам обучающие презентации, ответили на их вопросы и раздали приятные сувениры. Занятия организованы в рамках Всероссийской программы «Дни финансовой грамотности в образовательных организациях» при поддержке Администрации НСО, Новосибирского Дома финансового просвещения и Минобразования региона. Банк «Левобережный» (ПАО) ежегодно участвует в данном проекте и планирует проводить уроки в школах, колледжах и лицеях Новосибирска и Новосибирской области в новом учебном году.

Знания по финансовой грамотности помогут детям и подросткам разумно распоряжаться деньгами в будущем, рационально планировать свой бюджет, разбираться в многообразии финансовых инструментов и распознавать финансовых мошенников.