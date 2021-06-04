В ПЛП появится газозаправочная станция

В рамках сотрудничества компании «Газпром газомоторное топливо» и «Агентства инвестиционного развития Новосибирской области» (АИР) на территории крупнейшего индустриального парка Сибири — Промышленно-логистического парка Новосибирской области — к 2022 году будет построена газозаправочная станция. Грузооборот резидентов и пользователей инфраструктуры ПЛП сегодня составляет 300 еврофур и грузовых автомобилей в сутки. Интенсивность движения по федеральной трассе Р-254 «Иртыш» достигает 6 тыс. автомобилей в сутки.

— Сотрудничество агентства и «Газпром газомоторное топливо» будет способствовать сокращению транспортных издержек компаний и жителей области, улучшению экологической обстановки в регионе, — прокомментировал генеральный директор АИР Александр Зырянов.

Генеральный директор «Газпром газомоторное топливо» Тимур Соин добавио, что сегодня в Новосибирской области действует ряд стимулов для перехода на газомоторное топливо, в том числе налоговая льгота в размере 90% для транспортных средств, использующих природный газ в качестве топлива.

— Потенциал развития у региона очень большой, и мы благодарны агентству за готовность развивать это направление, — добавил Соин.

Он также отметил, что в 2021 году будет построена еще одна газозаправочная станция компании — в Новосибирске. В 2022 году запланировано строительство еще трех станций.