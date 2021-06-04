О брендах, которыми можно гордиться, – в номинации «ПРОизведено в Сибири» конкурса «Сибирь.ПРО»

«Нужно поддерживать перспективные проекты по выпуску продукции, которая будет пользоваться спросом и на внутреннем, и на зарубежном рынке, в том числе речь идёт о кадровом обеспечении реального сектора экономики, создании условий для применения современных технологий на производстве», – сказал глава государства.

Сибирские предприятия широко представлены во всех ключевых отраслях производства, определяющих технологический и инновационный потенциал страны. В субъектах Федерации округа создан благоприятный инвестиционный климат, реализуются масштабные межрегиональные проекты в промышленности и социальной сфере. Среди перспективных направлений, открывающих перед бизнесом широкие экспортные возможности, – использование ресурсов оборонно-промышленного комплекса в гражданской сфере, создание новых диверсифицированных производств.

В шестнадцатом конкурсе «Сибирь.ПРО» работы, посвященные высококачественной продукции местных предприятий, добросовестным производителям, технологическим процессам и инновационным решениям, представлены в номинации «ПРОизведено в Сибири». Ее учредителем выступает надежный партнер проекта – «Сибирский цемент». Сегодня холдинг, созданный в 2004-м, является одним из ведущих российских производителей цемента и строительных материалов на его основе. В составе компании функционируют пять цементных заводов, комбинат «Волна», выпускающий хризотилцементные изделия, сеть «Сибирский бетон», другие предприятия.

«Многие годы холдинг вносит свой вклад в социально-экономическое развитие территорий присутствия. А оно невозможно без местных предприятий, стабильная деятельность которых служит основой для процветания любого региона. Поддерживая номинацию «ПРОизведено в Сибири», мы даем журналистам стимул рассказать о достижениях, проектах и перспективах сибирских производителей, привлечь внимание общественности к их проблемам, предложить эффективные решения, – комментирует директор по связям с общественностью АО «ХК «Сибцем» Дарья Мартынкина. – Другая важная для нас задача – предостеречь людей от использования некачественной промышленной продукции. Поэтому приглашаем к участию в конкурсе авторов, поднимающих актуальную тему борьбы с распространением фальсификата и контрафакта, с недобросовестными поставщиками товаров и услуг».

Напомним, в прошлом году победители XV юбилейного конкурса журналистского мастерства посетили одно из предприятий холдинга – АО «Искитимцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем»). В ходе пресс-тура журналисты ознакомились с историей завода и его ролью в социально-экономическом развитии Искитима, с текущими технико-экономическими показателями производства, достижениями и планами предприятия, новой продукцией. Для лучших представителей сибирских медиа была также организована экскурсия: они побывали на смотровой площадке Чернореченского карьера, где добывают известняк и глинистый сланец.

Победа в номинации «ПРОизведено в Сибири» присуждается за материал или серию материалов о лучших примерах товаров высшего качества, созданных и выпускаемых в Сибири. К рассмотрению также принимаются работы о магистральных брендах, связанных с историей и развитием федерального округа, а также тексты и сюжеты об успешном опыте местных компаний и компаний, начинавших деятельность в Сибири и распространивших опыт своей деятельности на Российскую Федерацию и другие страны.

К участию в конкурсе допускаются материалы о противодействии распространению некачественной промышленной продукции, контрафакта и фальсификата, о реализации государственными органами, коммерческими и общественными организациями указа Президента РФ №31 от 23.01.15 «О дополнительных мерах по противодействию распространению незаконного оборота промышленной продукции».

В XVI Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или вышли в электронном СМИ в период с 1 августа 2020 года по 31 июля 2021 года. Ознакомиться подробнее с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.