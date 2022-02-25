Банк «Левобережный» проводит акцию для экспортеров

Банк предлагает новым клиентам, занимающимся экспортом товаров или услуг:
Чтобы стать клиентом банка, подайте заявку на открытие счета, получите его реквизиты и предоставьте в банк внешнеторговый контракт.
Акция для экспортеров «Вывезем вместе» проходит с 15.02 по 31.05.2022. Уточнить условия и задать вопросы можно в валютном управлении Банка «Левобережный» (ПАО) по телефону 8-800-3333-555.
Оставьте заявку на консультацию, и специалист вам перезвонит.
Фото предоставлено пресс-службой банка
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