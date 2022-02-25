Новосибирская область претендует на статус флагмана медицинского туризма

Одним из акцентов в части развития туризма на территории Новосибирской области в региональном правительстве называют медицинское направление. Ему будет посвящен отдельный блок Сибирского туристического форума, который состоится в Новосибирске в середине апреля. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщил министр экономического развития региона Лев Решетников.

— Будет отдельный тур по медтуризму, по чекапу, покажут наши клиники, медуслуги и т. д., — рассказывает министр. — Надеемся, что ковид-обстановка нам позволит привлечь большое количество участников. У нас уже проходил ранее тур «Территория здоровья» — собрали врачей по стране, привезли в наши санатории, чтобы они на себе ощутили, попробовали все услуги по оздоровлению, лучше попробовать, чем сто раз услышать.

— У нас в Новосибирске почти 2 тысячи медицинских организаций, имеющих лицензии, — говорит Решетников. — Мы в России занимаем 8 место по объему платных услуг в сфере здравоохранения. То есть наши федеральные центры (им. Мешалкина, им. Цивьяна) плюс огромное количество частных клиник говорят о том, что сегодня наша экономика, наша сфера здравоохранения растет. Сегодня самые популярные направления — стоматология, кардиология, онкология, офтальмология, пластическая хирургия. У нас в каждой из этих сфер есть компании, учреждения, которые уверенно себя чувствуют в целом на рынке.

По данным министерства, за 2019-2021 годы в область с целью медицинского туризма посетили представители более 80 иностранных государств.

Кроме того, в региональном правительстве отмечают спрос и на санаторные услуги. Объем выручки санаториев в Новосибирской области по итогам 2021-го превысил уровень «доковидного» 2021 года.

— Курорт федерального уровня «Карачи», санатории «Доволенский», «Краснозерский», реализующие проекты с нашей господдержкой, различные базы — «Крона» и «Барвиха» в Бердске, с другой стороны, у нас «Парус», — перечисляет министр наиболее знаковые оздоровительные организации региона. — Это инвестпроекты, которые реализуются на достойном уровне.

По информации Министерства экономического развития Новосибирской области, на территории региона действуют 23 санаторно-курортные организации, 55 детских оздоровительных лагерей. Объем санитарно-оздоровительных услуг по итогам 2021 года составил 2,1 млрд рублей (в 2020 году — 1 млрд, в 2019-м — 1,9 млрд). Общий объем платных туристических услуг в Новосибирской области в 2021 году составил 8,8 млрд рублей.