Мэрия Новосибирска взыскала с фрилансера 44 тысячи рублей

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Новосибирской области, фрилансер не в полном объеме оказал услуги по договору подряда департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска. В результате представитель нанимателя подал иск в суд на 44-летнего специалиста для возврата излишне выплаченных средств размере 44 000 рублей.

— Должник был уведомлен о возбуждении исполнительного производства в личном кабинете портала «Госуслуги». После того, как судебный пристав-исполнитель районного отдела разъяснила должнику о возможных ограничениях, он перечислил денежные средства добровольно на счет взыскателя. Затем предоставил квитанции о полном погашении долга, включая исполнительский сбор, судебному приставу-исполнителю Кировского отдела, — говорится в сообщении.

Управление Федеральной службы судебных приставов напоминает гражданам о том, что оплатить задолженность возможно на сайте УФССП России по Новосибирской области или на едином портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации.