Банк «Левобережный» реализовал новый сервис по банковским гарантиям для компаний МСБ

Форма подтверждения выдачи автоматически размещается в ОНЛАЙН-офисе. Она представляет собой документ в формате pdf с электронной цифровой подписью (ЭЦП) уполномоченного лица банка. Таким образом клиенты, не имеющие расчетных счетов в Банке «Левобережный», будут всегда осведомлены о размере и своевременности списанной комиссии по каждой банковской гарантии. Найти файл можно в ОНЛАЙН-офисе в разделе «Гарантии».

Напомним, что оформить банковскую гарантию на сумму до 10 млн рублей можно всего по 3 документам. Для этого компаниям МСБ, имеющим опыт исполнения контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ, нужно предоставить копии паспортов участников сделки, реквизиты организации и условия контракта. Ответ по решению дается в течение двух часов.

Банковские гарантии позволяют сохранить деньги в бизнесе. Также они дешевле, чем многие кредитные инструменты, и их можно получить, не выходя из дома при наличии ЭЦП.

По вопросам кредитования малого и среднего бизнеса обращайтесь в единую справочную службу 8-800-3333-555, в офисы Банка «Левобережный» (ПАО) либо к персональному менеджеру.

Заполните заявку на получение банковской гарантии на сайте или в ОНЛАЙН-офисе.