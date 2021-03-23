В Новосибирске наградили лучших экспортеров

Региональный этап конкурса был организован Центром поддержки экспорта Новосибирской области – структурным подразделением Центра «Мой Бизнес» и Российским экспортным центром. Более 30 новосибирских компаний, относящихся к категории МСП, активно включились в борьбу за звание лучших экспортеров области в пяти номинациях.

— 2020 год был непростым, для кого-то даже критическим. Но цифры, что называется, железные. Мы более чем в два раза приросли в объемах. 375 компаний получили помощь в Центре поддержки экспорта: консультационную, информационную, контактами зарубежных партнеров и т.п. 80 компаний из них подписали контракты. $23 млн — таков наш результат по экспорту. По сравнению с предыдущим годом, Центр поддержки экспорта повысил объёмы поддержанного экспорта почти на 100%, — отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.

Заместитель руководителя Центра поддержки экспорта НСО Алина Мусиенко вкратце рассказала об итогах работы ЦПЭ НСО в 2020 году и планах на 2021 год.

— В 2020 году мы перетрансформировались и все мероприятия проводили онлайн. Компании, которые к нам обращались, достойно представляли наш регион. Большая часть контрактов, которые были подписаны, были подписаны по итогам поиска партнеров. Очень активно компании выходили на внешние рынки через онлайн-платформы.

По словам Мусиенко, в 2021 году помощь центра изменится. Теперь компании будут получать комплексные услуги.

Сопредседатель Новосибирского регионального отделения ООО «Деловая Россия», управляющий АО «ВЭД Агент» Александр Дегтярев рассказал о ситуации в экспорте и помощи, которую может оказать экспортерам «Деловая Россия»:

— «Деловая Россия» регулярно поддерживает экспортную деятельность. Для развития экспортной деятельности у «Деловой России» есть такой институт, как бизнес-послы. Это порядка 40 стран, порядка 50 человек, которые всегда помогут экспортерам, в том числе актуальной информацией и нужными знакомствами.

Кульминацией торжественного мероприятия стало время награждения победителей. Итоги конкурсная комиссия подвела накануне, но для самих победителей и лауреатов интрига сохранялась до момента торжественного награждения.

Награды победителям вручал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров. Лауреаты получили ценные сертификаты на обучение в центре бизнес-мастерства «Харизма», а победители ― еще и право представлять Новосибирск на окружном этапе конкурса «Экспортер года», который запланирован на вторую половину этого года.