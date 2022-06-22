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Банк «Левобережный» рефинансирует кредиты бизнеса без залога под поручительство Гарантийного фонда НСО

  • 22/06/2022, 18:02
Компании малого и среднего бизнеса, не имеющие залога, могут получить кредит в Банке «Левобережный» на рефинансирование ссудной задолженности в другом банке.

Новости бизнесаСредства выдаются по программе «Фонд для бизнеса». В рамках нее компании МСБ могут не только рефинансировать кредиты без залога, но и получить кредит на пополнение оборотных средств и инвестиции.

Сумма – от 500 тысяч до 20 млн рублей, срок – до 60 месяцев. Форма выдачи средств любая – кредит, кредитная линия с лимитом выдачи, кредитная линия с лимитом задолженности. В качестве обеспечения оформляется поручительство Фонда развития малого и среднего предпринимательства НСО в размере не менее 50% от суммы кредита, остальная часть – без залога. Процентная ставка по кредиту составляет от 13,9% годовых. Комиссия за поручительство – 0,75% годовых, оплатить ее можно за счет кредитных средств.

Получить консультацию можно по телефону 8-800-3333-555, у персонального менеджера и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО). Оставьте заявку на кредит на сайте или в ОНЛАЙН-офисе, и специалист вам перезвонит.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : рефинансирование кредитов для бизнеса


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