Банк «Левобережный» рефинансирует кредиты бизнеса без залога под поручительство Гарантийного фонда НСО

Средства выдаются по программе «Фонд для бизнеса». В рамках нее компании МСБ могут не только рефинансировать кредиты без залога, но и получить кредит на пополнение оборотных средств и инвестиции.

Сумма – от 500 тысяч до 20 млн рублей, срок – до 60 месяцев. Форма выдачи средств любая – кредит, кредитная линия с лимитом выдачи, кредитная линия с лимитом задолженности. В качестве обеспечения оформляется поручительство Фонда развития малого и среднего предпринимательства НСО в размере не менее 50% от суммы кредита, остальная часть – без залога. Процентная ставка по кредиту составляет от 13,9% годовых. Комиссия за поручительство – 0,75% годовых, оплатить ее можно за счет кредитных средств.

Получить консультацию можно по телефону 8-800-3333-555, у персонального менеджера и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО). Оставьте заявку на кредит на сайте или в ОНЛАЙН-офисе, и специалист вам перезвонит.