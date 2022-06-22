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Немецкий газовый гигант отказался от СПГ-проекта в Усть-Луге, Ирландия заморозила активы россиян под санкциями почти на 2 млрд евро

  • 22/06/2022, 17:57
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Немецкий газовый гигант отказался от СПГ-проекта в Усть-Луге, Ирландия заморозила активы россиян под санкциями почти на 2 млрд евро
Новые санкции и исход иностранного бизнеса. Дайджест за 22 июня.

Немецкий производитель промышленных газов Linde сообщил «Газпрому» об отказе от работы по проектированию и строительству предприятия по переработке и сжижению природного газа (СПГ) «Балтийский СПГ» в Усть-Луге, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Проект принадлежит компании «РусХимАльянс» (по 50% у «Газпрома» и «Русгаздобычи»), а Linde выступает EPC-подрядчиком и поставщиком части оборудования. EPC (Engineering, Procurement and Construction) включает в себя детальное проектирование и подготовку к строительству предприятия, управление закупками, надзор и ввод в эксплуатацию.

Немецкий газовый гигант придерживается принципиальной позиции разорвать партнерство с «Газпромом». После заявления Linde о выходе из проекта неопределенность с «Балтийским СПГ», скорее всего, затронет технологически связанный с ним проект строительства газохимического завода в Усть-Луге, отмечает «Коммерсантъ».

Ранее компания вышла из совместного с «Северсталью» предприятия по производству теплообменников для газоперерабатывающей промышленности и СПГ и также покинула проект Амурского горно-химического комбината (ГХК) СИБУРа.

Если строительство завода по переработке и сжижению газа в Усть-Луге удастся завершить, то он будет производить 19,5 миллиона тонн СПГ в год. Ранее генеральный директор компании «РусХимАльянс» Кирилл Селезнев заявил, что газоперерабатывающий завод станет крупнейшим в России и вторым по переработке газа мире.

В конце марта компания Linde, участвовавшая в строительстве завода «Балтийский СПГ», заявила о приостановке развития новых проектов в России на фоне ситуации на Украине. Компания уточнила, что продолжает следить за ситуацией вокруг Украины и будет полностью соблюдать международные санкции в отношении России.

Ирландия заморозила активы российских бизнесменов, чиновников и компаний, которые оказались под санкциями Евросоюза, на 1,72 млрд евро, пишет газета The Irish Times со ссылкой на представителя ирландского МИД. Ещё на начало апреля эта цифра составляла 839 млн евро.

Речь идёт о заморозке в первую очередь финансовых активов, а не конфискации яхт, самолетов и предметов роскоши, которые в последние месяцы в большинстве своём арестовывались в других юрисдикциях.

Евросоюз ввёл уже шесть пакетов санкций в отношении России после начала специальной операции на территории Украины. Они касаются как российской нефти, так и других компаний и банков, олигархов, бизнесменов и чиновников.

Ранее ирландский Центробанк направил письмо-напоминание финансовым организациям, юристам, бухгалтерам и так далее о необходимости соблюдения санкций Евросоюза в отношении России.

Сумма замороженных ЕС активов российских олигархов из-за санкций за два месяца выросла вдвое и на середину июня составила 12,5 млрд евро, сообщало издание Deutsche Welle со ссылкой на представителя Еврокомиссии Кристиана Виганда.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Западные государства в ответ на это ввели персональные и секторальные санкции, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ. Многие частные компании приняли решение приостановить работу в России или полностью выйти из российских проектов и отказаться от инвестиций в них.

Фото: flickr.com — Главный Редактор

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Украина санкции Газпром бизнес


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