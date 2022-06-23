Правительство РФ начало разбираться в проблемах региональных авиаперевозок

— Принята программа правительства (по развитию авиаперевозок в России), президент её утвердил, теперь мы выходим на субъектовые проблемы. В области федеральной авиации все вопросы решены, теперь нам надо поднять вопросы регионов — что сделать, чтобы самолет мог долететь до населенного пункта, который не является хабом, — подчеркнул помощник президента РФ Игорь Левитин в ходе заседания рабочей группы комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Транспорт» по вопросу организации авиаперевозок воздушным транспортом в Сибирском федеральном округе, прошедшем в рамках IX Международного Сибирского транспортного форума

Заместитель министра транспорта Российской Федерации Игорь Чалик указал на положительную динамику авиаперевозок, которую демонстрируют в 2022 году аэропорты Сибири:

— Что касается Сибирского федерального округа — здесь ключевыми аэропортами являются Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Омск. Приятно отметить, что все четыре крупнейших аэропорта Сибири продемонстрировали рост пассажирских перевозок относительно 2021 года — в среднем 13%, суммарно 169 тысяч пассажиров плюс.

В Новосибирской области общий пассажиропоток аэропорта Толмачёво по итогам 2021 года достиг показателей докризисного 2019 года — превысил 6 млн 760 тысяч пассажиров. Сегодня аэропорт Толмачёво – самый крупный и успешный пример реализации концепции аэропорта-хаба за пределами московского авиационного узла. Это – результат слаженной работы с аэропортом базовой авиакомпании «Сибирь» при непосредственной поддержке правительства области, сообщили в пресс-службе правительства. За пять лет, с 2017 года, участия в программе субсидирования региональных авиаперевозок в пять раз увеличено количество субсидируемых маршрутов, с 4 до 20, в семь раз – объем средств, направляемых на возмещение недополученных организациями воздушного транспорта доходов. Из Толмачёво сегодня можно долететь до Омска, Кемерова, Новокузнецка, Горно-Алтайска, Томска.

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев напомнил, что с помощью федеральных мер поддержки на протяжении нескольких лет развивается воздушная маршрутная сеть Сибирского федерального округа. В настоящее время она включает более 130 маршрутов. На поддержку осуществления перевозок из Сибири и в обратном направлении из федерального бюджета в рамках программ субсидирования в 2022 году выделено 3,9 миллиарда рублей, что на 44% больше, чем в прошлом году. Полётами по специальным тарифам по состоянию на 1 июня воспользовались более 230 тысяч человек, уточнили в Сибирском окружном информационном центре.

Анатолий Серышев акцентировал внимание: несмотря на сложные современные условия при существенном сокращении международных перевозок, крупные аэропорты округа показывает рост перевозок +13% к аналогичному периоду прошлого года. По словам полпреда, важно продолжать развивать инфраструктуру, модернизировать хабы, малые аэропорты и посадочные площадки. Сейчас при поддержке федерального бюджета выполняется реконструкция аэропортовых комплексов в Новосибирске, Томске и Кемерово. Также ведётся подготовка к строительству аэропортов в населённых пунктах Шерегеш Кемеровской области и Бодайбо Иркутской области.

Ранее редакция сообщала, что программа-максимум регионального правительства и авиаперевозчиков — прямые перелеты из Новосибирска в любой областной центр России.