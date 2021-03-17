Банк «Левобережный» снизил минимальную ставку по автокредиту до 6% годовых

Можно взять сумму больше стоимости автомобиля и использовать ее на любые цели.

Банк «Левобережный» предлагает оформить кредит на потребительские цели, в том числе на покупку транспортного средства в автосалоне или на вторичном рынке. Выбрать можно автомобиль отечественного производства (не старше 10 лет на дату погашения кредита) или иномарку (не старше 15 лет) категории В. Кредит можно взять с учетом дополнительных денежных средств, которые вы сможете направить на необходимые покупки. Общая сумма – от 100 тыс. рублей до 1 млн рублей, срок кредитования – от 2 до 5 лет.

Автокредит можно оформить без обеспечения, но в случае предоставления залога и покупки полиса КАСКО в течение 30 дней после выдачи кредита ваша ставка уменьшится сразу на 5 или 10 процентных пунктов. При залоговой стоимости автомобиля, равной или превышающей сумму кредита, ставка составит всего 6% годовых. Если же стоимость залога – 50% и более от суммы кредита, то ставка для вас будет 11% годовых. Для сохранения льготной ставки на весь срок кредитования полис КАСКО нужно ежегодно продлевать до закрытия кредита. Оформить и пролонгировать КАСКО можно онлайн, без посещения страховой компании.

Получить подробную консультацию можно по телефону 8-800-3333-555. Оставьте заявку на автокредит на сайте, в мобильном приложении BL-online или любом отделении Банка «Левобережный».

* Первоначальная процентная ставка по автокредиту «Движение вперед» составляет 16% годовых. Она может быть снижена на 5 или 10 п.п., до 11% или 6% годовых, при выполнении условий по залогу и страхованию транспорта в компаниях-партнерах банка. В случае выявления банком факта неоформления заемщиком нового полиса КАСКО на следующий год\расторжения страхового полиса КАСКО по инициативе заемщика ставка увеличивается с ближайшей платежной даты до 13,5% или 11% годовых в зависимости от залоговой стоимости автомобиля.

Банк «Левобережный» (ПАО) оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в настоящие правила в одностороннем порядке путем размещения соответствующей информации на официальном сайте.