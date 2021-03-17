Прямые рейсы в Геленджик впервые запускают из Новосибирска

Геленджик — новое направление маршрутной сети новосибирского аэропорта Толмачево. А открытие рейсов в компании связано с высокой востребованностью отдыха на Черном море у пассажиров Западной Сибири.

Полеты будут осуществляться на самолетах Airbus A320neo до пяти раз в неделю — по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам.

С открытием нового направления пассажирам, следующим из городов Дальнего Востока (Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск), предоставляется возможность удобных стыковок в аэропорту Толмачёво в пределах пяти часов для полётов в Геленджик.

По данным аэропорта Толмачево, в 2020 году черноморские Анапа и Сочи вошли в число самых динамично растущих направлений. Рост пассажиропотока по сравнению с 2019 годом на них составил 58% и 26% соответственно.