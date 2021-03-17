Санитарные ограничения в Новосибирской области продлены, как минимум, до майских праздников

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава региона Андрей Травников. По его словам, ограничения будут действовать, как минимум, до конца апреля.

— Во-первых, это рекомендации главного санитарного врача РФ, — сообщает губернатор. — Прежде чем торопиться с какими-то региональными решениями, нужно проконсультироваться с федеральным Роспотребнадзором. Во-вторых, несмотря на то, что в Новосибирской области и ближайших регионах, ситуация сегодня спокойна, нас беспокоит то, как развиваются события в Европе. Надеемся, что следующая волна будет очень мягкая или ее не будет совсем.

В качестве третьего ограничительного фактора Андрей Травников называет возможные праздничные мероприятия. По мнению губернатора, соблюдение масочного режима и социальной дистанции еще полтора месяца может уменьшить риск для участников предстоящего Парада Победы, марша «Бессмертного полка» и других массовых мероприятий. Хоть их проведение пока под вопросом, тем не менее в области к этим мероприятиям активно готовятся.

— Будем ориентироваться на обстановку, — сообщает глава региона. — Но все же готовимся к полноценному проведению парада со зрителями, всеми участниками. Готовимся к маршу «Бессмертного полка». Наверное, какие-то противоэпидемиологические мероприятия нам из-за этого придется организовывать. Но первое решение, которое уже принято, — в приоритетном порядке приступить к вакцинированию участников и организаторов парада для того, чтобы не допустить их незапланированного выбытия.

По данным областного штаба, за последние сутки в Новосибирской области выявлены 92 заболевших коронавирусом. Всего зафиксированы 37,4 тысячи случаев заболевания. Выздоровевших — 34,4 тысячи человек. Умерли 1,5 тысячи. В отделениях реанимации находятся 92 больных. На ИВЛ — 11 пациентов. Пациентов с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — более тысячи человек. В больницах районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом — 708 пациентов. Под медицинским наблюдением находятся 1,6 тысячи человек, 104,9 тысячи сняты с наблюдения.