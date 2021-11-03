Банк «Левобережный» снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10%

Низкий размер первоначального взноса не мешает получить минимальную ставку по кредиту. К примеру, вы решили приобрести квартиру в готовом доме. При оформлении ипотечного кредита «Классический» на сумму более 3 млн рублей, подтверждении доходов выпиской из Пенсионного фонда, первоначальном взносе 10% и личном страховании ваша ставка составит всего 8,2% годовых.

По программам с господдержкой условия еще выгоднее. Например, по семейной ипотеке семьи с одним или несколькими детьми могут приобрести квартиру в строящемся либо готовом доме под 4,1% годовых. Минимальная ставка действует при подтверждении дохода выпиской из ПФ РФ, первоначальном взносе от 15% стоимости приобретаемого жилья, покупке объекта на проектном финансировании АО Банк «ДОМ.РФ», участии в акции для медицинских/научных работников (в наукоградах), страховании объекта, жизни и трудоспособности.

Также в рамках семейной ипотеки можно приобрести дом с земельным участком под ставку от 4,8% годовых (при условии подтверждения доходов выпиской из ПФ РФ, первоначальном взносе от 40% и личном страховании).

Уточнить условия кредитования вы можете у специалистов ипотечного отдела по телефону 8-800-3333-555 (вн. 6606) и в ипотечных центрах Банка «Левобережный» (ПАО):

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;

г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1;

г. Томск, Совпартшкольный пер., 13;

г. Асино, ул. Советская, 30;

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. Васильева, 63а.

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