Застройщики инвестировали в создание коворкинга в Новосибирске

В Новосибирске на Вокзальной магистрали запускается новый коворкинг — PLASS. Техническое открытие площади было 1 сентября, но с приходом первых клиентов выявился ряд недоработок и необходимых улучшений, которые команда выполняла почти два месяца.

— Для собственников и инициаторов проекта PLASS это первый опыт работы на рынке коворкинга. Они занимаются строительством и в этом году решили диверсифицировать свой бизнес, зайти в новую нишу рынка недвижимости, — пояснил управляющий клубным офисом PLASS Константин Малахов. — После технического открытия мы тестировали площадку на посетителях, изучали их замечания и пожелания, вносили корректировки в структуру и сервис коворкинга.

Кто выступает инициатором проекта — собеседник редакции не уточнил, отметив, что это закрытая информация. Объем инвестиций в проект в компании также не называют, ссылаясь на коммерческую тайну.

Сегодня коворкинг занимает площадь около 400 «квадратов». Он включает в себя 8 кабинетов, 11 рабочих мест в зоне open space, лекторий-амфитеатр на 20 человек для проведения мероприятий, мастер-классов и презентаций, обучающих семинаров, библиотека, зоны отдыха со спальными местами, спортивный уголок, душевая и кухня. Максимально в PLASS одновременно могут работать до 70 человек. Часть рабочих мест уже зарезервирована в долгосрочную аренду. Стоимость аренды составляет 800 рублей в день, 12 тысяч за закрепленное рабочее место в режиме 24/7 и от 60 тысяч рублей за кабинет на 4-7 мест. Коворкинг оказался востребованным для фотосессий. По словам Малахова, для него это было неожиданностью.

— Я общался с людьми, которые инвестируют в создание коворкингов в Москве. Там в проект площадью около 3 тысяч кв. м могут вкладывать около 600 млн рублей. У нас в Новосибирске до таких инвестиций на рынке коворкинга очень далеко, — говорит собеседник редакции. — При этом у москвичей есть очень крупные потребители коворкингов: головные офисы банков, корпораций. Только на одних договоренностях о проведении мероприятий таких клиентов они быстро окупают инвестиции в свой проект.

По задумке собственников PLASS, на маленьком коворкинге планируется обкатать и протестировать все процессы организации этого бизнеса, нюансы работы с клиентами. Не исключено, что потом этот опыт будет масштабирован на проекте большей площади — до 1,5 тысячи кв. м. Кстати, сам Константин Малахов пришел на рынок недвижимости совсем из другой сферы — медицинской клиники, но, по его словам, у него есть ключевые компетенции, которые помогают грамотно организовать работу и в коворкинге: клиентоориентированность и большой опыт работы в сегменте сервиса.

По данным 2ГИС, на территории Новосибирска на 1 ноября работали 58 коворкингов.