Бизнесу — кадры, осужденным — работа

Алан Габараев, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова:

Трудовой срок

Бизнес-сообщество проявляет все больший интерес к возможности создания на своих предприятиях общежитий для проживания осужденных и привлечения их к труду.

Подобные успешные практики уже имеются в ряде регионов. Предприятие предоставляет отремонтированное помещение и обеспечивает работой проживающих там осужденных, а исправительный центр предоставляет рабочую силу и обеспечивает надзор за ней.

Зачем?

Осужденным предлагаются в основном такие вакансии, как дворник, подсобный рабочий, уборщик производственных и офисных помещений, грузчик и пр. В связи с этим большинство осужденных к принудительным работам трудоустроены на должности, относящиеся к категории низкоквалифицированных. Но они могут принести больше пользы.

В чем эффект?

Об эффективности исправительных центров говорит отсутствие повторных преступлений и нарушения порядка среди их работников. Очевидно, что осужденные к принудительным работам стремятся трудиться, получать зарплату и социально адаптироваться.

При поддержке региональных властей, осужденных можно привлекать в сферу ЖКХ на работы по благоустройству территорий, где сейчас активно используется труд иностранных мигрантов, которых на начало 2020 года было почти 117 тыс.

Таким образом дополнительно может решаться социальная и криминогенная проблема, связанная с большими миграционными потоками.

Частично решить данные проблемы помогла бы возможность самостоятельного трудоустройства осужденных, имеющих определенную квалификацию, с согласия сотрудников ИЦ (УФИЦ — изолированного участка, функционирующего как исправительный центр). Помимо этого, возникает необходимость в квотировании рабочих мест для осужденных рассматриваемого вида наказания.

Актуальной может являться проблема, связанная с трудоустройством иностранных граждан, отбывающих принудительные работы и не имеющих разрешения (патента) на трудовую деятельность на территории РФ.

Вывод

Содействие бизнес-сообщества в реализации такой политики государства может способствовать социализации осужденных, а также ликвидировать отраслевой кадровый дефицит.

Материал предоставлен РЭУ им. Г.В. Плеханова