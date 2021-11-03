Бизнесу — кадры, осужденным — работа

Алан Габараев, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова:
Бизнес-сообщество проявляет все больший интерес к возможности создания на своих предприятиях общежитий для проживания осужденных и привлечения их к труду.
Подобные успешные практики уже имеются в ряде регионов. Предприятие предоставляет отремонтированное помещение и обеспечивает работой проживающих там осужденных, а исправительный центр предоставляет рабочую силу и обеспечивает надзор за ней.
Осужденным предлагаются в основном такие вакансии, как дворник, подсобный рабочий, уборщик производственных и офисных помещений, грузчик и пр. В связи с этим большинство осужденных к принудительным работам трудоустроены на должности, относящиеся к категории низкоквалифицированных. Но они могут принести больше пользы.
Об эффективности исправительных центров говорит отсутствие повторных преступлений и нарушения порядка среди их работников. Очевидно, что осужденные к принудительным работам стремятся трудиться, получать зарплату и социально адаптироваться.
При поддержке региональных властей, осужденных можно привлекать в сферу ЖКХ на работы по благоустройству территорий, где сейчас активно используется труд иностранных мигрантов, которых на начало 2020 года было почти 117 тыс.
Таким образом дополнительно может решаться социальная и криминогенная проблема, связанная с большими миграционными потоками.
Частично решить данные проблемы помогла бы возможность самостоятельного трудоустройства осужденных, имеющих определенную квалификацию, с согласия сотрудников ИЦ (УФИЦ — изолированного участка, функционирующего как исправительный центр). Помимо этого, возникает необходимость в квотировании рабочих мест для осужденных рассматриваемого вида наказания.
Актуальной может являться проблема, связанная с трудоустройством иностранных граждан, отбывающих принудительные работы и не имеющих разрешения (патента) на трудовую деятельность на территории РФ.
Содействие бизнес-сообщества в реализации такой политики государства может способствовать социализации осужденных, а также ликвидировать отраслевой кадровый дефицит.
Материал предоставлен РЭУ им. Г.В. Плеханова
Фото: pixabay.com автор: geralt
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