Банк «Левобережный» снизил процентные ставки по ипотеке

Также по сниженной ставке можно рефинансировать ипотечный кредит.

Ипотека выдается на срок от 3 до 30 лет. Возможная сумму кредита – от 500 тыс. до 15 млн рублей на покупку жилой недвижимости, от 300 тыс. до 1,5 млн рублей – на машино-место. Первоначальный взнос – от 10% стоимости приобретаемого объекта для зарплатных клиентов Банка «Левобережный» при использовании материнского капитала и подтверждении доходов выпиской из ПФР, а также для медицинских работников. В остальных случаях первоначальный взнос составляет от 15%.

По ипотечному кредиту «Классический» банк предлагает скидки к базовой процентной ставке заемщикам с тремя и более несовершеннолетними детьми, текущим и будущим зарплатным клиентам, медработникам и научным сотрудникам. При покупке квартиры в новостройке ваша ставка может составить всего 7,1% годовых*.

Оставьте заявку на ипотеку онлайн, и вам перезвонит специалист банка. Подробности можно уточнить по телефону 8-800-3333-555 (вн. 6606) или в ипотечных центрах Банка «Левобережный» (ПАО):

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;

г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1;

г. Томск, Совпартшкольный пер., 13;

г. Асино, ул. Советская, 30;

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. Васильева, 63а.

* Ставка 7,1% годовых устанавливается при условии личного страхования, наличия первоначального взноса от 50% стоимости приобретаемой недвижимости и участия в акции для научных сотрудников. Объект долевого строительства должен находиться на проектном финансировании АО «Банк ДОМ.РФ».