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Банк «Левобережный» снизил процентные ставки по ипотеке

  • 26/08/2021, 15:03
Сибиряки могут приобрести жилой дом с земельным участком, квартиру на первичном или вторичном рынке, нежилое помещение либо машино-место на выгодных условиях.

Новости компанийТакже по сниженной ставке можно рефинансировать ипотечный кредит.

Ипотека выдается на срок от 3 до 30 лет. Возможная сумму кредита – от 500 тыс. до 15 млн рублей на покупку жилой недвижимости, от 300 тыс. до 1,5 млн рублей – на машино-место. Первоначальный взнос – от 10% стоимости приобретаемого объекта для зарплатных клиентов Банка «Левобережный» при использовании материнского капитала и подтверждении доходов выпиской из ПФР, а также для медицинских работников. В остальных случаях первоначальный взнос составляет от 15%.

По ипотечному кредиту «Классический» банк предлагает скидки к базовой процентной ставке заемщикам с тремя и более несовершеннолетними детьми, текущим и будущим зарплатным клиентам, медработникам и научным сотрудникам. При покупке квартиры в новостройке ваша ставка может составить всего 7,1% годовых*.

Оставьте заявку на ипотеку онлайн, и вам перезвонит специалист банка. Подробности можно уточнить по телефону 8-800-3333-555 (вн. 6606) или в ипотечных центрах Банка «Левобережный» (ПАО):

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;
г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;
г. Красноярск, ул. Молокова, 60;
г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;
г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1;
г. Томск, Совпартшкольный пер., 13;
г. Асино, ул. Советская, 30;
г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;
г. Бийск, ул. Васильева, 63а.

* Ставка 7,1% годовых устанавливается при условии личного страхования, наличия первоначального взноса от 50% стоимости приобретаемой недвижимости и участия в акции для научных сотрудников. Объект долевого строительства должен находиться на проектном финансировании АО «Банк ДОМ.РФ».

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : финансы ипотека банки Банк Левобережный


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