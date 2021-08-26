Новосибирские специалисты здравоохранения рассказали о вакцинации во время беременности

Во время «третьей волны» беременные вошли в группу риска по тяжелому течению новой коронавирусной инфекции COVID-19. Можно ли делать прививку от ковида во время беременности, рассказали главный акушер-гинеколог минздрава Новосибирской области Рэм Волков и главный вакцинолог региона Татьяна Ивлева.

Как отметил Рэм Волков, коронавирус, который относится к особо опасным инфекциям, мутирует. В первые две «волны» не было высокой заболеваемости среди беременных и детей – самое главное, тяжелых случаев было немного. Но пришла «третья волна», и все изменилось.

— На сегодняшний день беременные входят в группу риска по тяжелому течению ковидной инфекции. В еще более высокую группу риска входят беременные женщины, у которых есть другие соматические заболевания, — отметил главный акушер-гинеколог.

По его словам, правильнее всего вакцинироваться на этапе планирования беременности. Закончить вакцинацию, то есть ввести вторую дозу, необходимо за один-два месяца до предполагаемого начала беременности.

— Второй момент, вакцинироваться нужно будет не только женщине, но и всему окружению, людям, которые планируют в течение года появляться в доме этой семьи, – подчеркнул Рэм Волков.

Согласно действующим рекомендациям по вакцинации против новой коронавирусной инфекции, беременных можно вакцинировать на сроке после 22 недель. И это только Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»), для остальных вакцин беременность сейчас является противопоказанием.

К негативным последствиям COVID-19, которые могут быть у любого заболевшего, для беременных добавляется увеличение риска преждевременных родов в два раза. Будущих мам приходится родоразрешать до срока, чтобы помочь вылечить угрожающее жизни основное заболевание – ковид. Также возрастает риск рождения мертвого ребенка (на 6-7%) и задержки роста плода.

— В очередной раз со стопроцентной уверенностью всем заявляю, что ни одна из существующих в мире вакцин не может вызвать бесплодие, — заявила главный вакцинолог Минздрава Новосибирской области Татьяна Ивлева.

Это касается и прививки против коронавируса, и тех прививок, которые многим сделали еще в детстве, и ежегодной прививки против гриппа. Ее можно делать как на этапе планирования, так и во время второго и третьего триместра беременности.