Председатель коллегии адвокатов А1 Александр Заблоцкис в интервью агентству «Прайм» рассказал, как изменились правила вступления в наследство в 2021 году.

По его словам, вступить в наследство теперь стало намного проще. На сайте Федеральной нотариальной палаты появилась единая информационная система — реестр наследственных дел. Введя в реестр данные умершего (ФИО, год рождения, смерти), можно узнать, открыто ли наследственное дело, и, если да, то у какого нотариуса.

— При отсутствии таких данных наследник может обратиться для открытия наследства к любому нотариусу в пределах региона, в котором проживал наследодатель, — поясняет адвокат.

Кроме того, наследникам больше нет необходимости обращаться в различные банки и государственные учреждения, чтобы узнать об имеющихся у наследодателя банковских счетах или наличии неполученной пенсии.

Также всю эту информацию, по словам Заблоцкиса, теперь может узнать нотариус через Росреестр, который должен все эти сведения собирать и направлять в нотариат. Кроме того, граждан, претендующих на вступление в наследство, нотариус теперь начал проверять по единой биометрической системе Центробанка.

А для обеспечения безопасности на свидетельства о праве на наследство и на завещания теперь нанесены специальные QR-коды, которые весьма сложно подделать.

Напомним, что ранее стало известно, что Министерство труда планирует изменить правила начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет, одиноким родителям и беременным женщинам, которые встали на учет на ранних сроках. Претендовать на пособие сможет семья, у которой есть одна квартира, дом, дача, гараж, и машина одновременно. В предоставлении госпомощи откажут, если в семье два и больше автомобиля. Однако готовятся изменения, которые позволят не учитывать при назначении помощи автомобили, находящиеся в розыске или под арестом. Эти изменения будут внесены до конца года.