Синоптики прогнозируют метели, ветер и гололед в Новосибирске

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», днем 3 февраля на территории города Новосибирска ожидаются осадки в виде мокрого снега, метель, ухудшение видимости до 500 метров, на дорогах – снежные заносы, гололедица, повышение температуры воздуха до -3..-5°С, порывы ветра до 18 м/с, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

3 февраля: температура ночью -14..-16°С, днем -3..-5°С, ветер юго-западный, ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Ночью преимущественно без осадков, днем мокрый снег, местами метель. На дорогах гололедица, днем – снежные заносы.

4 февраля: температура ночью -9..-11°С, днем -6..-8°С, ветер ночью юго-западный 6-11 м/с, днем северо-западный 4-9 м/с. Небольшой снег.

5 февраля: температура ночью -15..-17°С, местами до -20°С, днем -8..-10°С, ветер северо-западный с переходом на южный, 3-8 м/с. Ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков.

В мэрии напомнили, что в связи с потеплением возможен сход образовавшихся на крышах (кровлях) зданий, сооружений и многоквартирных домов снежных масс или ледяных образований. Жителям многоквартирных домов рекомендовано устранить снег и сосульки со своих балконов и карнизов.