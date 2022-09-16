В Новосибирске состоится Форум для предпринимателей «Твой бизнес – твоя ОПОРА»

В честь 20-летия «ОПОРЫ РОССИИ» Новосибирское областное отделение организует масштабное событие – региональный Форум «Твой бизнес – твоя ОПОРА».

Форум пройдет 22 сентября 2022 г. в конференц-залах Azimut Отель Новосибирск (ул. Ленина 21).

Откроет мероприятие Торжественное пленарное заседание Форума «Твой бизнес – твоя ОПОРА»: представители органов власти Новосибирской области встретятся с предпринимателями «ОПОРЫ РОССИИ», чтобы подвести итоги совместной работы и поздравить с 20-летием организации.

С 11:45 на площадке Форума пройдут три параллельные 3-часовые сессии по самым актуальным темам:

Продажи и продвижение – расскажет о самых эффективных инструментах в 2022 г.

Импортозамещение – расскажет о передовом опыте и даст возможность задать вопрос представителям органов власти

Предпринимательство как образ жизни – полностью интерактивная площадка, все выступления проходят в виде игры или с вовлечением аудитории

На площадках участников ждет полезная информация от спикеров-практиков, интерактивные форматы, розыгрыш подарков, коммуникации и обмен опытом.

Участие в сессиях могут принять все желающие, участие бесплатное.

Программа Форума и регистрация – на сайте.

Возраст: 18+