В Новосибирске состоится Форум для предпринимателей «Твой бизнес – твоя ОПОРА»

В честь 20-летия «ОПОРЫ РОССИИ» Новосибирское областное отделение организует масштабное событие – региональный Форум «Твой бизнес – твоя ОПОРА».
Форум пройдет 22 сентября 2022 г. в конференц-залах Azimut Отель Новосибирск (ул. Ленина 21).
Откроет мероприятие Торжественное пленарное заседание Форума «Твой бизнес – твоя ОПОРА»: представители органов власти Новосибирской области встретятся с предпринимателями «ОПОРЫ РОССИИ», чтобы подвести итоги совместной работы и поздравить с 20-летием организации.
С 11:45 на площадке Форума пройдут три параллельные 3-часовые сессии по самым актуальным темам:
На площадках участников ждет полезная информация от спикеров-практиков, интерактивные форматы, розыгрыш подарков, коммуникации и обмен опытом.
Участие в сессиях могут принять все желающие, участие бесплатное.
Программа Форума и регистрация – на сайте.
Возраст: 18+
Иллюстрация предоставлена Опорой России
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