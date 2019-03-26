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Банк «Левобережный» снизил ставку по кредитной карте «PRO100»

  • 26/03/2019, 15:25
Клиенты банка могут оформить кредитную карту с льготным периодом 100 дней на выгодных условиях.

Банк Левобережный«PRO100» — кредитный продукт для физических лиц, который рассчитан на новых клиентов, действующих клиентов с положительной кредитной историей, участников зарплатных проектов банка и пенсионеров.

Минимальная сумма кредита для всех категорий клиентов – 5 тыс. рублей. Максимальный лимит по кредитной карте для новых клиентов и клиентов с положительной кредитной историей составляет 100 тыс. рублей, для участников зарплатных проектов – 300 тыс. рублей, для пенсионеров– 50 тыс. рублей.

Процентная ставка – 26% годовых; льготный период – 100 календарных дней от даты образования текущей ссудной задолженности.

Минимальный обязательный платёж в погашение ссудной задолженности составляет 5% от остатка ссудной задолженности на конец расчётного периода.

В течение 7 дней после заключения кредитного договора клиент может снять 100 тыс. рублей — бесплатно. Начиная с 8-го дня, плата за снятие наличных рассчитывается согласно тарифам банка. Оформить заявку на кредитную карту можно на сайте или в любом офисе Банка «Левобережный» (ПАО).

Единая справочная служба Банка «Левобережный»: 8-800-3333-555.

Фото: Юлия Данилова

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