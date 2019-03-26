«СР» и «Родина» могут объявить о сближении в течение месяца

— Наша партия сегодня проводит всероссийскую информационную акцию. Мы встречаемся с прессой, общественностью и рассказываем об инициативах, которые «Справедливая Россия» неоднократно выдвигала в Госдуме. Если бы эти законопроекты хоть в какой-то мере были приняты, социальный климат в стране улучшился бы, — заявил на пресс-конференции в Новосибирске заместитель председателя Новосибирского заксобрания, руководитель регионального отделения СР Анатолий Кубанов.

Он напомнил, что справедливороссы неоднократно выступали против пенсионной реформы, в очередной раз заявил о том, что олигархическая модель экономики не позволяет выстроить социальную политику, основанную на народосбережении, а также о том, что партия солидарна с позицией президента РФ Владимира Путина о поддержке семейных устоев.

— В нашей стране реализация нужд населения через парламентские каналы находится в настолько зачаточном состоянии, что «Справедливая Россия» выступила инициатором изменения политической системы в стране. Когда партия большинства только и делает, что штампует антисоциальные законы… Чтобы этому противостоять нам нужны только новые формы политической борьбы. Для этого нужно широкое объединение всех социально-патриотических сил под одним знаменем, — уверен Кубанов. — Сегодня в России зарегистрировано 62 политических объединения. Где эти карликовые образования? У нас раздробленное политическое поле, которое, в первую очередь, бьет по беднейшим слоям населения.

Напомним, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в прошлом году предложил провести дискуссию по поводу слияния всех патриотических сил на базе «СР». Кубанов уточнил, что партия уже полгода ведет активную дискуссию с широким спектром малых политических партий, в том числе с «Родиной», для того чтобы выйти на следующие выборы в Госдуму, а также на региональный и муниципальный уровень «сплоченным политическим фронтом».

— «Родина» — партия известная, она сразу обозначила свое присутствие в этом процессе. Как будет идти объединение с другими парторганизациями — будем обсуждать на съезде. В решении этого вопроса нельзя торопиться. Содержательный и технологический момент должны превалировать над пиаром, — считает Анатолий Кубанов. — Нам не нужно играть в политические игры, а необходимо вырабатывать общую идеологию, чтобы наше объединение позволило нам на всех уровнях продавливать идеи социалистической справедливости. Спешка пока будет контрпродуктивна. На региональном уровне мы планируем объявить о запуске процесса сближения в течение месяца, чтобы никто не думал, что это происходит под какие-то выборы, в интересах тех или иных групп влияния.

Политолог Дмитрий Горбачев добавил, что коалиция политических партий сегодня является чрезвычайно востребованной темой.

— Тот, кто даст людям справедливость, тот и будет определять повестку будущего, —заявил эксперт.

Анатолий Кубанов также добавил, что процесс консолидации желательно начинать не только с малыми политическими партиями, но и с КПРФ. На федеральном уровне глава коммунистов Геннадий Зюганов и ЦК партии пока к этому не готовы, но на региональном уровне справедливоросы планируют работать в этом направлении.

— Мы понимаем, что неизбежно что-то будет происходить с «Единой Россией». Прошедшие недавно выборы показали, что это уже не та партия власти, которая была в предыдущих политических сезонах. Мировая социал-политическая практика свидетельствует: когда бедные становятся все беднее, а по числу миллионеров и миллиардеров мы прогрессируем — такая государственная машина обречена. В Кремле тоже понимают, что так дальше ехать нельзя, что все лопнет, и в такой ситуации Украина покажется детским утренником. КПРФ рано или поздно должна вступить в этот процесс, — говорит Кубанов.

По словам руководителя регионального отделения партии «Родина», депутата горсовета Новосибирска Вячеслава Илюхина, ему пока подобные предложения от справедливороссов не поступали. Что касается решения о возможной консолидации — если оно и будет принято, то на федеральном уровне.

— Я работаю в партии «Родина». Эти все вопросы будут решать в Москве. Пока я точно не знаю, что там будет и как. По поводу моей дальнейшей работы — буду смотреть, в каком это предложат качестве. При любом объединении не собираюсь ни к кому идти в подчинение даже номинально, на это пусть не рассчитывают никакие партийные руководители, — заявил Илюхин. — У меня все очень просто. Я не стремлюсь к каким-то заоблачным высям, партия «Родина» как была, так и остается. Если будет какое-то здравое объединение и возможность выступить единым фронтом на выборах в городской совет и Законодательное собрание, то, возможно, выступим единым фронтом со «Справедливой Россией», возможно, с какими-то другими партиями. Но если диалога не получится, то «Родина» вполне в состоянии самостоятельно участвовать в этих выборах.

Настороженно к анонсированной «СР» коалиции относятся и в КПРФ, несмотря на то, что по ряду вопросов позиции партий совпадают. Об этом в комментарии InfoPro54 сообщил второй секретарь регионального отделения КПРФ, зампредседателя горсовета Новосибирска Ренат Сулейманов.

— У фракций КПРФ и «Справедливой России» в Госдуме есть согласованная позиция по ряду вопросов. В частности, наши фракции голосовали против партийной реформы. А то, что на левом фланге готовится очередной проект — это ни для кого не секрет. Один из очень богатых людей был принят в «Справедливую Россию», и, насколько мне известно, 21 апреля будет попытка слить воедино «Справедливую Россию», «Родину», а также некоторые монархистские ультраправые проекты. Но к КПРФ это абсолютно точно не относится. КПРФ — самостоятельная партия и ни с кем сливаться в экстазе не будет, — констатировал Сулейманов.

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