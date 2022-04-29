Банк «Левобережный» сократил размер чека в торговых терминалах

Минпромторг РФ сообщил, что после объявления санкций цены на кассовую ленту выросли в 2-3 раза и в некоторых регионах наблюдается ее дефицит. Банк заботится о финансовом благополучии своих клиентов и, чтобы предприниматели не почувствовали на себе удорожание и рост издержек, предлагает печатать сокращенный чек. Для настройки терминала обратитесь к вашему персональному менеджеру или в единую справочную службу банка по номеру +7(383) 3600-900 (вн. 6647).

Если вы только планируете подключить торговый эквайринг, для вас в банке действует специальное предложение – терминалы по ставке 0,9%. Получить льготную ставку могут клиенты при открытии расчетного счета (либо при его наличии) и подключении бизнес-пакета РКО «Эквайринг+», «Стабильный» или «Все включено». Акция проходит с 18.04.2022 по 31.08.2022. С 1 сентября размер платы будет составлять 1,59%. Предложение распространяется на юридических лиц и ИП с определенными МСС-кодами, список указан на сайте.

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