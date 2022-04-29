Ключевая ставка Центробанка снизилась до 14% годовых

— Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки, — говорится в сообщении регулятора. — Последние недельные данные указывают на замедление текущих темпов роста цен за счет укрепления рубля и охлаждения потребительской активности. Важными факторами для дальнейшей динамики инфляции станут эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих.

ЦБ напомнил, что проводимая им денежно-кредитная политика будет учитывать необходимость структурной перестройки экономики и обеспечит возвращение инфляции к цели в 2024 году.

Ранее, 8 апреля 2022 года, по итогам внеочередного заседания совета директоров, регулятор объявил о снижении ключевой ставки на 3 процентных пункта до 17% годовых. Наблюдался устойчивый приток средств на срочные депозиты. Годовая инфляция продолжала возрастать в силу эффекта базы, но последние недельные данные указывали на существенное замедление текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля.

В ЦБ указали, что произошедшее ужесточение денежно-кредитных условий частично было компенсировано программами поддержки кредитования со стороны правительства и Банка России, но в целом продолжит ограничивать проинфляционные риски.