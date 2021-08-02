Банк «Левобережный» сократил время резервирования расчетного счета для бизнеса до 5 минут

Ежедневно банк работает над тем, чтобы процесс открытия расчетного счета был максимально комфортным и простым, поэтому зарезервировать его можно за считанные минуты, а активировать все опции счета – в течение дня.

Кроме этого, юридические лица и ИП могут открыть счет на любой удобной для них территории. Благодаря сервису выездного подписания документов, клиенту больше не нужно тратить время на поездку в офис банка. Менеджер согласует с вами место, дату и время подписания. Счет будет открыт через 15 минут после его возвращения со встречи на рабочее место.

Помимо удобства и скорости открытия расчетного счета, в числе преимуществ РКО в Банке «Левобережный» (ПАО): обслуживание клиента в любом офисе банка; круглосуточное проведение внутрибанковских операций; низкая комиссия 0,5% за переводы физическим лицам свыше 300 тысяч рублей в месяц; участие в программе лояльности «Любимый клиент», позволяющей оплачивать баллами услуги банка; 5 бизнес-пакетов РКО для разных компаний и пакет-конструктор для ИП с возможностью самостоятельного выбора опций; бесплатные переводы с расчетного счета ИП на его счет физического лица.

Также до конца года банк проводит акцию. Компании-поручители по кредитам малого и среднего бизнеса получают скидку 50% на бизнес-пакеты РКО «Все включено», «Стабильный» и «Рост». Скидка предоставляется юридическим лицам и ИП на весь срок действия договора поручительства.

Получить консультацию по расчетно-кассовому обслуживанию можно у персонального менеджера, по круглосуточному номеру 8-800-3333-555 или в офисах банка.

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