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Новая программа «бесплатной» газификации: кого ударит по карману?

  • 02/08/2021, 16:24
Автор:
Новости Новосибирска
Люди по-прежнему будут платить десятки, а то и сотни тысяч рублей за подведение газовой трубы от границ участка до дома.

Год назад директор ГК «Техногаз» Дмитрий Лукашев рассказал Infopro54, что выступил с предложением о бесплатной газификации населения. По его словам, этот ресурс уже заложен в финансовом механизме газовой отрасли. Все документы новосибирский бизнесмен направил экспертам при правительстве России. Спустя некоторое время программу бесплатной газификации начали продвигать на федеральном уровне, в том числе под флагом «Единой России». Но то, что получилось на выходе и сейчас запускается в регионах России, по мнению Дмитрия Лукашева, проблему отсутствия массовой газификации населения не решит.

Газификация Сибири может стать более массовой и бесплатной.

— Я предлагал, чтобы все затраты на подведение газовой трубы к дому взяло на себя ПАО «Газпром», а население покупало за свой счет только плиту и котел. Потом эти расходы на газификацию закладываются в цену газа и в течение 5-10 лет возвращаются инвестору, — поясняет Лукашев. — Это вполне окупаемый проект. Если у «Газпрома» сейчас на него не хватает денег, то можно взять кредит в банках, и проценты тоже заложить в стоимость газа, увеличив срок окупаемости.

По факту, по его оценке, сейчас правительство РФ решило ограничить программу бесплатной газификации населения подведением газа только до границ участка. Этот отрезок трубы будет оплачиваться из бюджета.

— В регионах, на федеральном уровне уже полгода собирают информацию о том, сколько средств потребуется для бесплатной газификации населения. На мой взгляд, никто не ожидал, что получатся такие огромные цифры. Правительство РФ не подозревало, что у нас в стране столько домовладений не подключены к газу при наличии трубы. Поэтому первоначальные планы изменились. На «бесплатную» газификацию населения до 2026 года заложены 2,6 трлн рублей. Но фактически бесплатной для жителей оставили только уличную часть, а все остальное (по участку, подведение к дому) — платно, — констатирует Лукашев. — Как правило, газопровод проходит по улице вдоль заборов, и расстояние до границ участка составляет 4-5 метров. Что такое — компенсировать строительство этих 5 метров? Это разговор ни о чем. Человеку все равно придется платить большие деньги за газификацию, то есть доступность газа для большей части потребителей не изменится.

Собеседник Infopro54 напомнил, что стоимость металла за последний год выросла в 2 раза. В результате цены на стальные трубы для газопроводов увеличились с 35 тысяч рублей за тонну до 110 тысяч, подорожали котлы, газовые плиты, краны. Полиэтиленовые трубы также выросли в цене в 2 раза. Это еще одна причина, по которой итоговая цена на подведение газа к домам новосибирцев вряд ли сильно изменится после запуска «бесплатной» федеральной программы газификации.

На личном опыте корреспондента Infopro54 эта информация вполне подтверждается. В 2020 году за подведение газа от трубы на ГРАНИЦЕ участка до дома (6 метров), расположенного в Новосибирске, специалист ООО «Городские газовые сети» называл цену в 170 тысяч рублей. Это еще до индексации роста цен на металл и прочие комплектующие.

Напомним, в середине июля губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что за счет новой федеральной программы газификации регион планирует в 2 раза увеличить темы газификации. По данным правительства области, сегодня программа предусматривает газификацию населенных пунктов на следующих условиях: ПАО «Газпром» берет на себя строительство больших труб, а регион должен взять на себя обязательство по доведению малых труб внутри поселка. С 26 июля единый оператор газификации в регионе — ООО «Газпром газораспределение Томск» — начал принимать предварительные заявки о заключении договоров для подключения домовладений в рамках бесплатной догазификации до границ земельных участков.

Впрочем, в регионе действует программа льготного кредитования на газификацию жилья с возвратом большей части уплаченных процентов: сумма займа до 100 тысяч рублей, ставка 3,5% годовых. Каждый квартал на счет заемщика из областного бюджета возвращаются 3/4 уплаченных процентов. Но для получения субсидии нужно предоставить в банк свидетельства о госрегистрации организации-подрядчика и о его допуске к работам по монтажу газового оборудования. Программа субсидирования действует до конца 2024 года.

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Рубрики : Экономика Общество Бизнес

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : подведение газа к дому газификация


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