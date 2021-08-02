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Больницам разрешили лечить за счет фондов и самих пациентов

  • 02/08/2021, 15:53
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Соответствующие поправки Минздрав внес в правила ОМС.

Медицинские учреждения больше не будут штрафовать за использование лекарств, купленных для курса лечения пациентами или благотворительными фондами, сообщает «Коммерсант».

Изменения внесены в правила обязательного медицинского страхования. Они позволят пациентам использовать в стационарах препараты, купленные, например, за счет средств федерального бюджета по программе «14 высокозатратных нозологий», региональных бюджетов, а также лекарства, переданные благотворителями. До сих пор медорганизации обязаны были под угрозой штрафа использовать для лечения стационарных больных только препараты, приобретенные собственными аптеками.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев сомневается, что поправки обеспечат «полную легализацию» препаратов пациента в стационарах.

— Мало не наказать, надо еще ввести механизм оплаты такой услуги — работы медсестры и врача, причем в систему ОМС, а не из кармана пациента, — подчеркнул Жулев.

Кроме того, не следует рассматривать эти изменения «как попустительство вымогательства» покупки препаратов за свои деньги.

— Если пациент поступает в больницу, у него нет препарата и фонд не может его купить, все же остается неукоснительное требование закона о том, что медучреждение должно обеспечить человека лечением за счет средств ОМС, — отметил Юрий Жулев.

Фото: pixabay.com автор: corgaasbeek 

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Регионы: Россия

Теги : Поправки ОМС Минздрав России


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