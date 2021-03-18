Банк «Левобережный» удвоил число международных аккредитивов

Этому способствовало регулярное освещение темы документарных форм расчетов специалистами банка и, как следствие, рост финансовой грамотности бизнеса в Сибири.

Банк регулярно проводит бесплатные семинары для участников ВЭД, на которых специалисты банка и приглашенные эксперты делятся знаниями в области международной торговли, валютного контроля и законодательства. Спикеры не обходят стороной и вопрос выбора оптимальной формы расчетов по контрактам. Такая просветительская деятельность привела к растущей востребованности аккредитивов.

Наибольшей популярностью в Банке «Левобережный» пользуются покрытые аккредитивы, когда средства за оплату товара депонируются на специальном счете в банке импортера. Что касается срока оплаты, то аккредитивы по предъявлении документов используются наравне с аккредитивами с отсрочкой платежа. Подтвержденные аккредитивы выбирают все реже.

Банк рекомендует своим клиентам обращаться к специалистам кредитной организации перед заключением контракта, чтобы прописать все условия аккредитива с максимальной выгодой. Согласование черновика аккредитива на стадии обсуждения условий контракта минимизирует сроки принятия аккредитива контрагентом.

Добавим, что чаще всего аккредитивную форму расчета используют при заключении контракта с новым контрагентом. Она обеспечивает продавцу и покупателю одинаковую защиту от рисков, связанных с осуществлением внешнеторговых операций. Однако при работе с постоянными партнерами данная форма расчетов тоже популярна, т.к. позволяет уйти от авансовых платежей или получить отсрочку платежа по контракту.

Чтобы получить консультацию по аккредитивам и обслуживанию ВЭД, обращайтесь в единую справочную службу Банка «Левобережный» (ПАО) по телефону 8-800-3333-555 или оставьте заявку на сайте.