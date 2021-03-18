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Сибирские компании разместили облигации на 264 млрд рублей

  • 18/03/2021, 16:30
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Больше половины эмитентов округа зарегистрированы в Новосибирской области.

Из 29 сибирских компаний, облигации которых находятся в обращении на рынке, 17 зарегистрированы в Новосибирской области. По данным на начало марта, общая сумма выпусков облигаций новосибирцев — около 5 млрд рублей, сообщила пресс-служба Сибирского ГУ Банка России. Большинство новосибирских выпусков можно отнести к сегменту высокодоходных облигаций. Такие ценные бумаги имеют большую доходность, чем облигации Минфина РФ и крупных компаний, а объем обращения на один выпуск обычно составляет от 50 до 500 млн рублей. Размер купонных платежей для облигаций новосибирских компаний варьируется от 1% до 16,5%. Большинство выпусков предполагают купонные платежи один раз в месяц или квартал.

— Облигационные выпуски пяти новосибирских эмитентов входят в Сектор Роста Московской биржи. Он создан, чтобы помогать привлекать деньги на фондовом рынке компаниям малой и средней капитализации. Приоритет при включении в Сектор Роста отдают промышленным компаниям, которые демонстрируют рост финансовых показателей. Предприятия в этом списке могут рассчитывать на субсидии от Правительства РФ и поддержку со стороны институтов развития, — рассказал начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

В целом по Сибири на середину марта 2021 года в обращении находятся облигации 29 сибирских компаний на общую сумму 264 млрд рублей. Больше половины эмитентов Сибири впервые обратились к такому виду финансирования бизнеса в последние два года.

На традиционные для фондового рынка крупные облигационные выпуски — объемом 5 млрд рублей и более — приходится 97% от общего объема сибирских облигаций, которые обращаются на рынке. То есть пять эмитентов — крупные металлургические и энергетические компании из Красноярского края, Иркутской и Кемеровской областей, в том числе компания — дебютант на облигационном рынке 2020 года, в общей сложности заняли на долговом рынке 256 млрд рублей. Такие крупные выпуски еще десять лет назад были единственно возможными. Тогда нижний порог экономически обоснованного облигационного займа начинался с 1 млрд рублей, а претендовать на этот вид финансирования могли только действительно крупные и известные компании, уточняет пресс-служба Сибирского ГУ ЦБ.

— В последние годы число эмитентов облигаций пополняется в основном за счет средних и малых предприятий. Во-первых, Банк России упростил процедуру регистрации выпуска облигаций биржей без проспекта. Во-вторых, биржевые облигации требуют меньше времени и расходов на выпуск по сравнению с классическими. Наконец, малый и средний бизнес ищет альтернативные источники финансирования, а розничные инвесторы ищут более высокую по сравнению с депозитами доходность. Все это в комплексе и стало причиной развития облигационного рынка в стране и Сибири, — поясняет Николай Морев.

Сейчас минимальный экономически обоснованный размер выпуска биржевых облигаций начинается с 50 млн рублей. Дополнительным стимулом для компаний стали субсидии от государства. Малые и средние предприятия могут возместить свои расходы на погашение купонных платежей по облигациям в размере до 70% от ставки Банка России, а также расходы на выпуск и получение рейтинга — до 2% от объема размещения, но не более 1,5 млн рублей.

На середину марта текущего года у 23 эмитентов из Сибири в обращении находятся облигационные выпуски объемом до 1 млрд рублей. Девять из этих эмитентов впервые вышли на облигационный рынок в 2019 году. В пандемийном 2020 году добавились еще восемь предприятий. Несмотря на сложности и ограничения прошлого года, размещение большинства выпусков было завершено за один день. И в 2021 году уже есть два размещения компаний — дебютантов на рынке.

Для малых и средних предпринимателей, которые задумываются о привлечении облигационного займа, Банк России 23 марта проведет вебинар «Инструменты фондового рынка для бизнеса»

Фото: pixabay.com автор: geralt

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Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Новосибирская область

Теги : финансы Сибирский ГУ Банка России облигации


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