ВТБ: предприниматели Новосибирской области оформили в 2 раза больше льготных кредитов по «Программе 1764»

Предусмотренный объем финансирования более чем в 2,6 раза превысил показатель за 2019 год. Кредитный портфель ВТБ по «Программе №1764» в Новосибирской области за 2020 год вырос в 2,9 раза и на 1 января составил около 2,2 млрд рублей.

Льготное кредитование обеспечило серьезную поддержку региональному бизнесу в период пандемии COVID-19. «Программа 1764» востребована среди предпринимателей Новосибирской области, что подтверждается двукратным ростом числа соглашений, заключенных с компаниями региона, по сравнению с предыдущим годом. Этот инструмент актуален для субъектов МСП из различных отраслей реального сектора экономики: в рамках программы ВТБ предоставил доступное финансирование предприятиям обрабатывающих производств, строительного сектора, арендного бизнеса, торговли и других.

Согласно условиям «Программы №1764» субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить льготные кредиты на инвестиционные цели сроком до 10 лет (в сумме от 500 тыс. до 2 млрд рублей), на пополнение оборотных средств сроком до трех лет (в сумме до 500 млн рублей), на развитие предпринимательской деятельности сроком до пяти лет (в сумме до 10 млн рублей). Воспользоваться программой можно также в целях рефинансирования.

В целом по стране объем финансирования ВТБ (ПАО) в рамках программы более чем в два раза превысил показатель за 2019 год и достиг 192 млрд рублей: каждый пятый такой кредит в России выдан ВТБ. Доля банка в совокупном по стране объеме выдач выросла за год на 2 п.п. и составила 21%.

В январе 2021 года ВТБ приступил к приему заявок по новым условиям программы, которые предполагают льготное кредитование по ставке не выше 7% годовых с последующим предоставлением субсидий кредитным организациям из федерального бюджета. Согласно условиям госпрограммы, кредиты могут получить субъекты МСП из 20 приоритетных отраслей.