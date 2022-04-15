Банк «Левобережный» улучшил для клиентов условия бизнес-пакета РКО «Старт»

Стоимость пакета «Старт» – всего 570 рублей в месяц. В него включено: обслуживание расчетного счета, неограниченное число внутрибанковских и налоговых платежей, 5 внешних переводов в месяц, подключение системы дистанционного банковского обслуживания Faktura.ru по логину, выпуск корпоративной карты юридическому лицу или бизнес-карты ИП, заверение копий документов, оформление и заверение карточки с образцами подписей.

Вы можете получить скидку 50% на 1 месяц обслуживания в рамках любого бизнес-пакета РКО, кроме «Супер 0». Для этого оставьте заявку на открытие расчетного счета на сайте банка до 1 июня 2022 года.

В Банке «Левобережный» представлено 5 бизнес-пакетов РКО для юридических лиц и ИП. Специалисты всегда помогут подобрать тот, который отвечает потребностям именно вашего бизнеса, в зависимости от оборотов и количества совершаемых платежей ежемесячно.

Получить консультацию по расчетно-кассовому обслуживанию можно у персонального менеджера, по телефону 8-800-3333-555 и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).

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