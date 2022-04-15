Кабмин направит более 4-х млрд рублей на докапитализацию региональных фондов развития промышленности

Правительство России направит 4,3 млрд рублей федерального финансирования на докапитализацию региональных фондов развития промышленности, с его помощью предприятия смогут компенсировать затраты на уплату процентов по кредитам. Распоряжение о выделении средств на эти цели подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

— Благодаря докапитализации будет обеспечена дополнительная поддержка промышленных предприятий в 77 регионах России. Через гранты региональных фондов развития предприятия смогут компенсировать 90% затрат на уплату процентов по кредитным договорам. Выделенные правительством средства позволят снизить процентную ставку по кредитам, выданным на общую сумму более 20 млрд рублей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что мера поможет минимизировать воздействие негативных факторов на региональную промышленную политику. Кроме того, она позволит сохранить трудовые коллективы, продолжить выпуск промышленной продукции, в том числе импортозамещаемой.

Предоставить регионам средства на докапитализацию фондов развития промышленности и лизинговых компаний кабмину поручил президент России Владимир Путин по итогам совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов, состоявшегося 16 марта.