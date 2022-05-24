Банк «Левобережный» улучшил условия по кредитным картам для действующих и новых клиентов

Безналичные расчеты осуществляются бесплатно.

Если у вас появилась необходимость в деньгах, а зарплаты ждать еще долго, вы можете быстро оформить кредитную карту со льготным периодом 100 дней. Такие условия дают возможность клиентам пользоваться денежными средствами больше трех месяцев, не платя за это проценты. Картой можно рассчитываться при необходимости и не занимать деньги у друзей и близких.

Преимущества кредитной карты PRO100:

оформляется моментально при обращении в офис банка и ей сразу же можно пользоваться;

бесплатный выпуск и обслуживание карты навсегда;

банк возвращает кешбэк 10% за первую покупку, совершенную в течение 30 дней после оформления карты;

льготный период до 100 дней начинается с того момента, когда вы начинаете пользоваться картой;

кредитный лимит – до 300 000 рублей.

Предположим, 26 мая вы оформили карту, а 31 мая впервые рассчитались ей или сняли с нее наличные. Значит, ваш льготный период начинается 31 мая и заканчивается через 100 дней – 7 сентября. В течение этого времени вам не нужно платить проценты банку за пользование кредитными средствами при условии своевременного внесения минимальных обязательных платежей и полного погашения задолженности до срока истечения льготного периода.

Позвольте себе покупки, о которых давно мечтали. Закажите карту PRO100 на сайте, в BL-online, по телефону 8-800-3333-555 или в любом офисе Банка «Левобережный» (ПАО).