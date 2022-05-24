Для эффективного продвижения Новосибирска участникам туриндустрии не хватает взаимодействия

Органы власти и представители бизнеса, завязанного на туризм, (туристические компании, рестораторы, организаторы мероприятий) ищут формы взаимовыгодного взаимодействия. Сегодня все они работают разобщенно, и это не позволяет эффективно продвигать Новосибирск на туристической карте России. Об этом шла речь на круглом столе «Туризм. Городские события» в рамках «Городских дней предпринимательства-2022».

В частности, все представители подразделений муниципалитета, связанных с туризмом, рассказали о том, что разрабатывают календарь проведения мероприятий, которые могли бы привлекать в регион гостей. Представители турбизнеса в ответ отметили, что в отрасли событийный календарь для Новосибирска уже давно разработан. А руководитель компании STI Виталий Наумов недавно закончил подготовку такого календаря для Межрегиональной ассоциации «Сибирского Соглашения».

— Не нужно ничего изобретать, нужно обратиться к участникам рынка и совместно реализовывать проекты, чтобы максимально быстро создавать среду для граждан России и гостей, которые приезжают к нам в страну. Для этого нет нескольких лет и даже месяцев — нужно, чтобы все заработало уже летом, — отметили участники круглого стола. — Делайте тот календарь, с которым важно работать вам, но есть масса мероприятий, даже небольших, что вам не интересны, но актуальны для бизнеса.

— Призывать нас к этому бессмысленно — мы уже давно готовы. Главное, чтобы власти — ТИЦ города и области и прочие профильные подразделений, занимающиеся туризмом — объединились и определились, что конкретно им нужно, — говорит Данн. — Эти организации должны заниматься созданием истории, которую потом бизнес будет продвигать. А сегодня этой информации не хватает, она растащена по ведомствам, поделена между городом и областью. Нужно ее консолидировать, четко определиться — что делает власть, а что — бизнес. Продвижение территории в едином контексте — это задача профильных подразделений власти, занимающихся туризмом, а если бизнес увидит возможность принять участие в этих мероприятий с выгодой для себя, его не нужно будет уговаривать — он придет сам. Пора объединиться и не делить шкуру неубитого медведя. Как только это произойдет — ситуация в отрасли нормализуется.

Руководитель туроператора ООО «ТК Олимпия-Райзен-Сибирь» Виктор Данн эмоционально заявил, что власти, наконец, услышали призывы представителей отрасли о необходимости развития внутреннего туризма.

Модератор конференции, руководитель комитета по туризму реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Михайлов добавил, что для получения информации и бизнесу, и гостям сегодня приходится заходить на порталы туристско-информационных центров области, города, а также еще на ряд специализированных площадок. Он предложил синхронизировать данные, чтобы люди оперативно получали необходимую им информацию в одном месте.

Участники круглого стола также заявили, что события — уникальный инструмент для продвижения города и региона, но в Новосибирске он слабо используется. Среди ярких раскрученных примеров, привлекающих гостей из других субъектов федерации, представители отрасли выделили фестиваль «Сибирский огонь», «Авиашоу» в Мочище.

— Сейчас на рынке остались проекты, которые нужны бизнесу и позволяют ему зарабатывать на этих мероприятиях. Например, с помощью Grelkafest продлевается сезон в Шерегеше, — пояснил он. — Кроме того, в некоторых регионах мы видим интерес к событийной повестке. Например, сейчас мы делаем мероприятие в Кемеровской области — первый научно-популярный проект в России с международной конференцией. В Новосибирске, где находится Академгородок, такого интереса нет, хотя на федеральном уровне, в Ростуризме сейчас очень приветствуются и поддерживаются мероприятия с научной тематикой. Но в регионе нет такой объединительной силы, крупного бизнеса и воли с точки зрения понимания администрацией того, что нужно городу и области.

Руководитель компании «Креативное бюро «Энгиро» Никита Гирин сообщил, что мероприятия в Новосибирске участники рынка уже научились делать без участия органов власти, научились привлекать в регион федеральные и международные бренды. Но из-за последних событий ресурсов для организации таких мероприятий у этих брендов нет, а бюджеты региональных компаний недостаточны.

Эксперт заявил, что органы власти должны дать посыл в креативную индустрию, что конкретно они хотят продвигать, какие бюджеты на это могут выделить, какие ресурсы, а заинтересованный бизнес, со своей стороны, уже будет подтягиваться к этим мероприятиям бюджетами, прорывными идеями и т.д.

— Пока у нас больше желания разговаривать, чем делать, — констатирует Гирин. — А хорошее мероприятие или нет — решают не эксперты, а рынок.

Председатель комитета по развитию креативных индустрий реготделения «ОПОРЫ РОССИИ», президент Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов Андрей Радаев напомнил, что в Новосибирске проходит много деловых отраслевых мероприятий окружного и даже российского масштаба, которые можно вписывать в событийную повестку региона. Сергей Михайлов считает, что в копилку к деловым мероприятиям вполне можно добавить дополнительные услуги от других участников рынка: культурную программу, экскурсии, гастрономические туры. Председатель правления ФРИО Сибири Галина Ильина напомнила, что первая попытка совместить гастрономию и туризм была предпринята на «Саммите гостеприимства Сибири», который прошел в Новосибирске в конце апреля.

— В ходе мероприятия мы поняли, что даже представители соседних отраслей не слышат друг друга. Все «варятся в собственном соку», — констатировала Ильина. — На наш взгляд, для эффективного развития туристического потенциала Новосибирск и области нужна единая площадка, где можно обсуждать совместные действия: как привозить гостей, что им предлагать, как информировать об этих предложениях, обсуждать общие проблемы и генерить новые идеи.

Виктор Данн также напомнил, что уже неоднократно говорил о необходимости создания в регионе отраслевого министерства.

— Пока его не будет, не будет и толка, — уверен эксперт. — Туризм — один из локомотивов развития экономики, в эту отрасль можно вовлечь большое количеств граждан, а также привлечь финансы, создать много рабочих мест. Сейчас мы ждем федеральные деньги, гранты, но при грамотном развитии туризма эти же деньги можно привлечь и от инвесторов, и от гостей.

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