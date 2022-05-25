«Здесь был Вася» или современная «наскальная живопись» в Республике Алтай

По результатам туристического сезона 2021 года, Республика Алтай стала одним из самых посещаемых мест в России. К сожалению, есть и негативные последствия такой популярности, в том числе наскальные рисунки и надписи гостей региона, решивших увековечить таким образом свое пребывание на Алтае. Надписи очень сложно удалять — только с помощью специального оборудования, чем и занимаются активисты в рамках проекта «Чистый Алтай» под руководством Инны Муклаевой.

По ее словам, в большинстве случаев на скалах пишут гости региона, жители Барнаула, Кемерова, Новосибирска, Омска, судя по названиям городов и указанием года посещения, фамилии и имена тоже присутствуют. Иногда попадаются рисунки, которые не похожи на обычный вандализм, почти на самой вершине Семинского перевала находится Каменная дверь или, как ее еще называют, «Врата Эрлика». Это огромная «дверь» в скале, по местной легенде — волшебное место. Забраться туда без специального снаряжения нельзя. В 2021-м всю эту площадь — от самого низа до верха — неизвестные выкрасили синей краской и нарисовали на этом фоне человечков. На камне рядом было изображение треугольника с глазом внутри.

Проект «Чистый Алтай», который занимается очисткой скал от подобного вандализма, приобрел большую популярность и публичность. В 2019 году Инна узнала, что в Катунском биосферном заповеднике собираются чистить скалы от надписей, и решила присоединиться. После участия в этой акции захотела продолжить это дело — так появился «Чистый Алтай».

— Были испробованы несколько способов очистки скал. Самым эффективным методом оказалась абразивно-струйная технология. Активисты удаляют надписи при помощи пескоструйной установки и специального компрессора. Компрессор направляет воздух под напором от 8 до 12 бар, и через шланги подается струя песка. Под давлением старая краска откалывается от камня, — рассказывает Инна Муклаева. — В 2021 году мы получили президентский грант на сумму 481 000 рублей, за счет него проведена семидневная экспедиция. Всего за прошлый год были совершены три экспедиции. В сентябре волонтеры перестали ездить, потому что работать песком в дождливую погоду нельзя.

В основном волонтеры работают вдоль Чуйского тракта, в Улаганском, Чемальском, Онгудайском районах, но проблема настолько масштабна, что надписи есть даже в труднодоступных горах вроде Чулышманской долины.

— Это труднодоступные места, требуют особой подготовки, чтобы туда добраться нужны машины с повышенной проходимостью или вездеходы. Мы с мужем ходили в поход по тропе село Тюнгур – село Инегень, и даже на этом сложном маршруте, куда можно добраться только пешком, на лошадях или мотоциклах, люди умудряются оставлять надписи, — рассказывает Инна.

Стоимость работ немаленькая, в среднем, за день уходят около 100 000 рублей, час работы компрессора — 1500 рублей, плюс доставка из Барнаула, песок, аренда пескоструйной установки, транспорт, бензин, дизель-генератор, питание волонтеров, иногда баня или душ, потому что работа очень грязная.

Когда акция только набирала обороты, активисты ночевали в палатках, но после того, как было привлечено внимание общественности, их стали приглашать на ночлег базы и дома отдыха, обеспечивая комфортабельное жилье, кафе и закусочные предоставляют питание, местные жители собирают деньги, обеспечивают продуктами.

— В Малом Яломане мы работали два дня и были шокированы, когда люди с турбаз собрали 8000 рублей нам на питание. Такой поддержки мы не ожидали, это местные ребята, которые были вдохновлены нашей работой, — рассказывает собеседника редакции.

Работа не только финансово затратная, но и физически тяжелая — волонтеры работают по 10-12 часов, постоянно сменяя друг друга. Обычно носят респираторные маски, специальную одежду, поскольку весь песок летит назад, в них трудно работать, жарко.

К вечеру из-за шума установки люди начинают глохнуть, самое тяжелое в этой работе — приходится долгое время стоять на неровной поверхности, сохраняя равновесие. Горы есть горы: где-то нужно руками за скалы держаться, где-то — обвязываться веревкой для страховки или поддерживать человека, у которого в руках шланги.

В селе Усть-Муны есть скала, на очистку корой потрачены два дня, а прозвали ее «Стена плача» потому, что волонтерам пришлось очищать не менее десяти слоев краски. Иногда надписи расположены так высоко, что до них не добраться, даже используя пятиметровые лестницы и сорокаметровые шланги. Нанести краску баллончиком всегда проще: можно забраться на машину и на расстоянии вытянутой руки быстренько написать. А когда эти надписи чистят, нужно разместить установку на скале и сконцентрировать все свои физические силы.

— В прошлом году местный житель стал свидетелем того, как туристы пишут краской на придорожном камне: «Ты готов? К слиянию городов Вязьма – Новосибирск!». Он пытался воспрепятствовать этому, затем снял все на видео и выложил у себя в соцсетях — история стала широко обсуждаема, в Республике подняли актуальную тему, история разлетелась по всем СМИ, — вспоминает Инна Муклаева. — Путешественников прокуратура оштрафовала на 1500 рублей каждого — согласно законодательству Республики Алтай и Российской Федерации штраф за акт вандализма на придорожных камнях не может превышать 3000 рублей. Мы предложили внести поправки в закон и увеличить сумму штрафов, но пока это не так просто воплотить в жизнь. Сотрудники прокуратуры поначалу даже сами попытались убрать надпись: купили смывку для краски, но у них ничего не получилось. Оштрафованная женщина позже звонила мне. Когда я рассказала ей, сколько стоит очистка скал, она была буквально ошеломлена.

В этом году работа активистов началась с очистки скал на въезде в Республику, сейчас этот проект курируется RussiaDiscovery в рамках программы «Больше, чем путешествие». Благодаря местным туроператорам планируется приезд волонтеров из других регионов для участия в этой акции. Поисково-спасательный отряд МЧС Республики Алтай также, не остается в стороне, обеспечивает безопасность активистов, консультируют и предоставляют необходимое снаряжение.

К сожалению, работы много, но хочется выразить надежду, что со временем необходимость их труда отпадет — гости региона больше не будут писать на скалах, а начнут просто любоваться чистым лицом Горного Алтая, которым и являются горы.

Ранее редакция сообщала, что директора частной котельной в Новосибирске оштрафовали за вандализм.