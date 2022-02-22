Банк «Левобережный» улучшил условия получения льготной и семейной ипотеки

По программе семейной ипотеки появилась возможность приобрести квартиру у юридического лица – первого собственника по ставке от 4,4% годовых.

Льготная ипотека позволяет стать владельцем квартиры на первичном или вторичном рынке. Госпрограмма действует до 1 июля текущего года. Сумма ипотечного кредита – от 500 тысяч до 3 млн рублей, срок – от 3 до 30 лет. Ставка составляет от 5,55% до 7,05% годовых.

Семьи с одним или несколькими детьми могут купить квартиру на первичном рынке не только у застройщика, но и у юридического лица, являющегося первым собственником. Также можно рефинансировать такой кредит в рамках семейной ипотеки. Максимальная сумма кредита – 6 млн рублей, срок – до 30 лет, ставка – от 4,4% до 5,9% годовых.

Самую низкую ставку по льготной и семейной ипотеке могут получить медицинские и научные работники при первоначальном взносе от 15% (можно использовать материнский капитал), подтверждении дохода выпиской из ПФР, страховании недвижимости, жизни и трудоспособности.

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