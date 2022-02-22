Заместителем управляющего Новосибирским отделением Сбербанка назначен Никита Макаренко

В новой должности он будет курировать работу блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес».
Никита присоединился к команде Сбербанка в 2016 году в должности клиентского менеджера отдела угольной промышленности и металлургии и прошел путь до исполнительного директора в сегменте крупнейших клиентов, где курировал направление металлургии и угольной промышленности в Сибири. В 2020 году Никита Александрович был назначен на должность заместителя управляющего Томским отделением Сбербанка.
Окончил магистратуру в Новосибирском государственном университете по направлению «экономика», в 2019 году прошел профессиональную переподготовку для руководителей высшего звена в корпоративном университете Сбербанка по программе «Сбербанк 2020», разработанной совместно с Европейским институтом управления бизнесом Insead. По итогам 2021 года награжден почетной грамотой Сибирского банка ПАО Сбербанк за стабильно высокие результаты в работе.
Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк:
— Никита показал себя как талантливый управленец – под его руководством блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Томского отделения добился впечатляющих результатов. Поздравляю Никиту с назначением и желаю успехов в новой должности – уверен, что в Новосибирске он проявит себя с наилучшей стороны.
Фото предоставлено пресс-службой банка
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