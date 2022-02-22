Заместителем управляющего Новосибирским отделением Сбербанка назначен Никита Макаренко

В новой должности он будет курировать работу блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес».

Никита присоединился к команде Сбербанка в 2016 году в должности клиентского менеджера отдела угольной промышленности и металлургии и прошел путь до исполнительного директора в сегменте крупнейших клиентов, где курировал направление металлургии и угольной промышленности в Сибири. В 2020 году Никита Александрович был назначен на должность заместителя управляющего Томским отделением Сбербанка.

Окончил магистратуру в Новосибирском государственном университете по направлению «экономика», в 2019 году прошел профессиональную переподготовку для руководителей высшего звена в корпоративном университете Сбербанка по программе «Сбербанк 2020», разработанной совместно с Европейским институтом управления бизнесом Insead. По итогам 2021 года награжден почетной грамотой Сибирского банка ПАО Сбербанк за стабильно высокие результаты в работе.

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк: