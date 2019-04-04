Банк «Левобережный» установил категории повышенного кэшбэка на второй квартал

Банк «Левобережный» (ПАО) определил категории предприятий, за безналичные расчеты с которыми клиенты могут получать повышенный кэшбэк во втором квартале 2019 года, а также назвал категорию «Сюрприз» за март.

В апреле, мае и июне 2019 года повышенный кэшбэк может быть начислен за расчеты с прачечными, химчистками и автомойками.

Размер кэшбэка по премиальной дебетовой карте Банка «Левобережный» (Visa Infinite, Mastercard Black Edition, Mastercard Platinum, VISA Platinum, Мир Премиум) составит 10%*, кредитной карте Visa и Mastercard – в размере 5%**.

Также, каждый месяц банк определяет категорию «Сюрприз». За расчёты с предприятиями, которые попадают в данную категорию, клиенты получают повышенный кэшбэк.

Размер кэшбэка по категории «Сюрприз» составляет 10%** для премиальных дебетовых карт Visa Infinite, Mastercard Black Edition, Mastercard Platinum, Visa Platinum Мир Премиум; для кредитных карт Visa, Mastercard и дебетовых карт «Мир», Visa и Mastercard – 5%***.

В последнем месяце первого квартала «Сюрпризом» стала категория «Автобусные линии».

Выплата кэшбэка за март будет осуществлена не позднее 10.04.2019 г.

Во втором квартале 2019 года «Сюрпризом» по итогам каждого месяца может стать одна из следующих категорий: «Жилищно-коммунальные услуги», «Налоги и государственные услуги» и «Аренда автомобилей».

Подробную информацию уточняйте в офисах Банка «Левобережный» и по телефону единой справочной службы: 8-800-3333-555.

*но не более 5000 (пяти тысяч) рублей, независимо от количества операций за календарный месяц.

**но не более 1000 (одной тысячи) рублей, независимо от количества операций за календарный месяц.

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Фото: редакции