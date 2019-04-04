В регионе выдано ипотеки на 70,5 млрд рублей

На 1.01.2019 в Новосибирской области выдано 32 тысячи ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 70,5 млрд. рублей, сообщает консалтинговое агентство R-аналитика.
Отмечается, что средний размер ипотечного жилищного кредита составил 1,9 млн. рублей, средневзвешенная ставка – 9,6%. Средний срок кредитования составляет 205 месяцев.
Задолженность по ипотечным жилищным кредитам на 1.01.2019 составляет 153 млрд. рублей, в том числе просроченная – 1,45 млрд. рублей.
Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru
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