Станции и лаборатории СКИФа дополнит крупный гостиничный комплекс

Регион сделал несколько основных организационных и финансовых шагов к реализации главного проекта программы «Академгородок 2.0» — СКИФ. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщили директор Института катализа СО РАН Валерий Бухтияров и вице-губернатор Новосибирской области Андрей Жуков. В частности, речь идет о передаче наукограду Кольцово 24 га земли под строительство ЦКП «СКИФ» и его инфраструктуры.

Помимо мероприятий, связанных с согласованием и подготовкой документов, в этом году начнется проектирование инфраструктуры СКИФа. На соответствующие работы в федеральном бюджете на 2019 год уже запланированы полмиллиарда рублей. В 2020 году регион получит на СКИФ еще 0,5 млрд, а в 2021 — 3,4 мрлд рублей.

— Центр коллективного пользования включает в себя не только ускорительные комплексы, но и пользовательскую инфраструктуру: экспериментальные станции, лабораторный комплекс. Мы предполагаем, что СКИФ будет являться центром притяжения всего мирового сообщества, — говорит вице-губернатор Андрей Жуков. — Что получит Новосибирская область? Новейшую научно-исследовательскую инфраструктуру, которая позволит нам выполнить задачу по увеличению количества молодых ученых, возможность предоставления инфраструктуры для иностранных интересантов. Соответственно, потребуется строительство гостиничного комплекса, конгресс-холла. Те потребители, которые приедут за результатами исследований, должны будут где-то проживать. Поэтому это — серьезнейший экономический стимул и толчок для развития не только Кольцово, не только ННЦ, но и Новосибирской области.

По словам ученых, проект СКИФа призван обогнать многие мировые аналоги.

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