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Станции и лаборатории СКИФа дополнит крупный гостиничный комплекс

На проектирование Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» и его инфраструктуры в 2019 году заложено полмиллиарда рублей.
  • 04/04/2019, 21:53
Автор: Евгения Серёгина
Станции и лаборатории СКИФа дополнит крупный гостиничный комплекс
«СКИФ» будет центром притяжения всего мирового сообщества.»

Регион сделал несколько основных организационных и финансовых шагов к реализации главного проекта программы «Академгородок 2.0» — СКИФ. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщили директор Института катализа СО РАН Валерий Бухтияров и вице-губернатор Новосибирской области Андрей Жуков. В частности, речь идет о передаче наукограду Кольцово 24 га земли под строительство ЦКП «СКИФ» и его инфраструктуры.

Под строительство «СКИФ» утвержден участок земли в Кольцово 243,7 кв.м

Под строительство «СКИФ» утвержден участок земли в Кольцово 243,7 кв.м

— Мы получили два основных документа, — говорит Валерий Бухтияров. — Это согласование о передаче земли под проект в Кольцово. Сейчас она находится в  федеральной собственности. Думаю, мы завершим этот процесс к концу апреля-началу мая. Также имеется задание на проектирование, согласованное с заместителем министра науки и высшего образования РФ Натальей Бочаровой. Это открывает нам путь к участию в ФАИП, через которую мы будем получать финансирование на строительство этого комплекса. Надеемся как можно быстрее зайти в федеральную программу.

Помимо мероприятий, связанных с согласованием и подготовкой документов, в этом году начнется проектирование инфраструктуры СКИФа. На соответствующие работы в федеральном бюджете на 2019 год уже запланированы полмиллиарда рублей. В 2020 году регион получит на СКИФ еще 0,5 млрд, а в 2021 — 3,4 мрлд рублей.

— Центр коллективного пользования включает в себя не только ускорительные комплексы, но и пользовательскую инфраструктуру: экспериментальные станции, лабораторный комплекс. Мы предполагаем, что СКИФ будет являться центром притяжения всего мирового сообщества, — говорит вице-губернатор Андрей Жуков. — Что получит Новосибирская область? Новейшую научно-исследовательскую инфраструктуру, которая позволит нам выполнить задачу по увеличению количества молодых ученых, возможность предоставления инфраструктуры для иностранных интересантов. Соответственно, потребуется строительство гостиничного комплекса, конгресс-холла. Те потребители, которые приедут за результатами исследований, должны будут где-то проживать. Поэтому это — серьезнейший экономический стимул и толчок для развития не только Кольцово, не только ННЦ, но и Новосибирской области.

По словам ученых, проект СКИФа призван обогнать многие мировые аналоги.

СКИФу уже прописали две очереди станций

— В России в настоящий момент работает всего один источник синхронного излучения в Курчатовском институте, — рассказывает Валерий Бухтияров. — Поколение 2+. Третье поколение, к сожалению, за 90-е и 2000-е годы прошло мимо России, хотя во всем мире успешно работает. Поэтому у нас нет другого варианта, как догонять обгоняя — и строить сразу синхротрон четвертого поколения. Почему в Новосибирске? Здесь есть Институт ядерной физики СО РАН, который может создать такой источник и ускорительную инфраструктуру. Во-вторых, Новосибирский научный центр имеет очень развитую систему в области физики, химии и других наук. Мы можем использовать все новые достижения, технологии строительства таких комплексов, современные стройматериалы. Думаю, объект будет возведен в отведенный нам срок.

Фото: автора

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