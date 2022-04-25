Банк «Левобережный» увеличил доходность депозитов для корпоративных клиентов

Максимальная ставка для юридических лиц – 17,3% годовых, для ИП – 14,35% годовых. Если у вас еще нет счета в Банке «Левобережный», откройте его, и вы сможете оформить депозит на выгодных условиях. Зачислить средства на депозит можно прямо со счета по заранее данному акцепту.

Широкая линейка депозитов банка охватывает разные потребности бизнеса. Компании могут открыть депозит с возможностью пополнения и снятия с сохранением процентной ставки и удобными периодами выплаты процентов. Разместить свободные денежные средства можно на определенный период, который удобен компании – от 1 до 30 дней, от 31 или от 91 дня до 365 дней. Минимальная сумма размещения – 200 тысяч рублей. Оптимизированная система документооборота позволяет оформить депозит всего по 1 заявлению.

Выбрать депозит можно на сайте банка. Подробную консультацию вы можете получить у персонального менеджера, по телефону 8-800-3333-555 и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).

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