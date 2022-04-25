МРТ в клинике Новосибирска

Что собой представляет МРТ?

Магнитно-резонансная топография дает возможность получать послойные изображения внутренних органов. На снимках хорошо видны новообразования и другие отклонения. В медицинском центре в Новосибирске можно выполнить МРТ всего тела. Обследование проводится при помощи современного оборудования под контролем квалифицированных специалистов.

Ключевая особенность МРТ заключается в высокой детализации изображений. Это лучшая методика для выявления новообразований на ранних стадиях, когда они хорошо поддаются терапии. МРТ мозга в Новосибирске можно сделать в комфортных условиях, избежав необходимости терять время в очередях. Данный способ диагностики также применяют с целью оценки состояния ЦНС. Томограф формирует изображения в 3-х проекциях, поэтому отклонения в функционировании внутренних органов не останутся незамеченными, даже если они незначительные.

Ключевые преимущества магнитно-резонансной томографии

В большинстве случаев сканирование выполняется при помощи томографических приборов 1,5 Тесла. Заявленной мощности хватает, чтобы выявлять патологии головного и спинного мозга. Томограф обнаруживает отклонения в мягких тканях, суставах, органах, расположенных в брюшной полости и малом тазу. В частной клинике можно сделать МРТ плечевого сустава на современном оборудовании. Но сначала рекомендуется получить врачебную консультацию, хотя такое обследование можно пройти и без направления по собственному желанию. Ключевые достоинства магниторезонансной томографии заключаются в:

высокой точности;

доступности;

безопасности.

В ходе такой процедуры пациент не испытывает на себе разрушающего действия ионизирующего излучения. Она лишена ограничений по частоте, подобное обследование можно выполнять несколько раз в год. В некоторых случаях его делают даже беременным женщинам (начиная со второго триместра). МРТ часто назначают детям.

Тонкие срезы на снимках обеспечивают детальную визуализацию субтенториального пространства головного мозга. При помощи томографов удается оценивать состояние позвоночника, выявлять опухоли.

МРТ гораздо лучше, чем КТ диагностирует очаги мозговой ишемии. Это информативный способ обследования, которое показано пациентам с различными жалобами на здоровье. Такая диагностика отличается максимальной информативностью. Она значительно упрощает определение причин патологии, назначение эффективного лечения.

Путем такого сканирования досконально изучают структуры позвоночника. Оно дает возможность визуализировать выпячивания дисков, грыжи, нарушения в развитии спинного мозга.

МРТ выполняется обычным способом и с применением контраста. Второй способ более информативный, поскольку повышает четкость снимков. Чаще всего применяются средства, в состав которых входит гадолиний. Большинство пациентов прекрасно переносит контраст, побочные эффекты являются редкостью.

Основные показания к проведению диагностики

Магниторезонансную томографию назначают людям, жалующимся на головные боли, дискомфорт в области спины. Современные модели томографов применяют для обследования печени, желчного пузыря, щитовидной железы, суставов.

Все перечисленные выше анатомические структуры прекрасно визуализируются на МРТ-изображениях.

Магниторезонансная томография упрощает постановку первичного диагноза, нередко выступает частью комплексного обследования. Ее назначают в преддверии операций и с целью оценки терапии, которая уже была проведена. Руководствуясь данными, полученными в ходе МРТ, врачи подбирают тактику лечения и вносят корректировки в уже начатую терапию.

Эта методика чаще других применяется для диагностики болезней и травм мягких тканей. Она незаменима при выявлении доброкачественных и злокачественных новообразований, определении их границ и размеров. Большинство других методик не может похвастаться такой точностью и информативностью.