Банк «Левобережный» увеличил лимиты денежных переводов по России и за рубеж

Благодаря новым суточным и месячным лимитам, вы можете отправлять большие суммы без открытия банковского счета по системам «Золотая Корона» и Western Union.

Новые лимиты на отправку переводов внутри РФ: максимум 150 000 рублей в день, 300 000 рублей в месяц и 600 000 рублей в год. Трансграничные переводы (за рубеж) можно совершать не более двух раз в день в сумме до 75 000 рублей и не более 5 раз в месяц на максимальную сумму 150 000 рублей каждый. Годовой лимит – 600 000 рублей без ограничения по количеству переводов. Таким образом, банк увеличил максимальную сумму переводов за границу на 25 000-50 000 рублей и на 50 000-100 000 рублей – по России.

Перевести деньги можно наличными в офисе банка без открытия расчетного счета либо со счета или карты Банка «Левобережный». В свою очередь, адресат получит средства наличными либо на счет/карту любого банка.

Чтобы совершить перевод, обратитесь с паспортом в банк, укажите направление перевода, ФИО получателя, номер его счета и название банка. Для дополнительной безопасности можно сообщить оператору банка контрольный вопрос, на который получатель должен будет правильно ответить.

При переводах по системе «Золотая Корона» вы также можете подключить смс-информирование. Тогда и вы, и получатель средств получите сообщения с номером перевода о его отправке, поступлении в отделение и получении на руки.

Единая справочная служба Банка «Левобережный» (ПАО): 8-800-3333-555 (круглосуточно).

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