Для держателей карт VISA – скидка 55% на все программы онлайн-университета Skillbox!

Skillbox – это онлайн-университет, который проводит курсы при участии главных экспертов рынка и предлагает современные подходы к обучению. Если вы хотите прокачать профессиональные навыки или получить дополнительные знания, то это предложение для вас!

Чтобы им воспользоваться, необходимо перейти по ссылке, ввести промокод “VISASKBX”, выбрать интересующую программу или курс и расплатиться вашей картой Акцепт Visa. Подробности на visa.com

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

ул. Советская, 14

пл. Маркса, 7

пр. Дзержинского, 14/3

ул. Б. Хмельницкого, 60/2

ул. Титова, 31

мкрн Горский, 60

ул. Героев Труда, 18/2

Краснообск, ул. Центральная, 2«б»

Бердск, ул. Островского, 53/1

Искитим, ул. Комсомольская, 19«б»

Куйбышев, ул. Папшева, 4

тел. 8-800-100-27-37

akcept.ru

Instagram, «ВКонтакте», FaceBook