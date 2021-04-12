Новосибирцы с 1 сентября смогут воспользоваться «гаражной амнистией»

Закон от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» был разработан при участии Росреестра и вступит в силу с 1 сентября 2021 года.

В Новосибирской области на кадастровый учет поставлено около 50 тысяч объектов гаражного назначения, но права зарегистрированы лишь на 39 тысяч.

— Новый закон дает возможность гражданам до 1 сентября 2026 года оформить гаражи и земельные участки в упрощенном порядке, что позволит в полном объеме распоряжаться своим имуществом: продавать, дарить, передавать по наследству. В случае изъятия земель для государственных или муниципальных нужд, права граждан будут защищены — рыночная стоимость объектов недвижимого имущества будет возмещена, — сообщила руководитель Управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова.

«Гаражная амнистия» распространяется на объекты гаражного назначения, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса РФ — до 30 декабря 2004 года. Речь идет как об объектах капитального строительства, так и о гаражах некапитального типа, которые находятся в гаражно-строительных кооперативах и гаражных товариществах. Сооружения должны быть одноэтажными, без жилых помещений. Земля, на которой расположен гараж, должна быть государственной или муниципальной.

Не попадают под «гаражную амнистию» самовольные постройки и подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах, а также гаражи, возведенные после вступления в силу Градостроительного кодекса РФ.

Воспользоваться «гаражной амнистией» смогут граждане:

— владельцы гаражей, возведенных до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ;

— наследники владельцев;

— граждане, которые приобрели гаражи, возведенные до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, по соглашению, у лица, попадающего под «гаражную амнистию».

Чтобы воспользоваться «гаражной амнистией», владельцу гаража нужно подать заявление о предоставлении (а при необходимости и образовании) земельного участка под существующим гаражом с приложением любого документа, который подтверждает факт владения гаражом в соответствующий орган государственной власти или орган местного самоуправления. Таким документом может быть справка о выплате паевого взноса.

Уполномоченный орган в случае принятия положительного решения самостоятельно направляет в Росреестр необходимые документы. При этом одновременно регистрируются права гражданина как на гараж, так и на земельный участок, на котором он расположен.