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Новинки августа в Wink

  • 30/07/2021, 10:43
Цифровой видеосервис Wink представляет новинки, которые ждут зрителей в августе.

Новости компанийФильм в эксклюзивном переводе Гоблина, вторая часть хита отечественного кинематографа «Бендер. Золото империи», французский комедийный боевик «Коп на драйве», голливудский драматический фильм «Красная река», а также новые популярные диснеевские мультфильмы.

Любителей французского кино порадует боевик «Коп на драйве». Райан узнает, что его дни сочтены и ему осталось жить всего месяц. Узнав о приговоре, молодой человек принимает решение доказать коллегам, что он достоин уважения, и заодно произвести впечатление на напарницу Стефани, в которую влюблен. Фильм будет доступен в Wink с 5 августа.

Премьера драматического фильма «Красная река» состоялась в 2018 году, но в России он вышел в прокат только в июле этого года. Цифровая премьера будет доступна в Wink с 6 августа. По сюжету фильма между темнокожим сыном судьи и двумя полицейскими возникает ссора на почве расизма, в результате которой парень погибает. При этом полицейские не несут наказания за убийство. Судья берет дело сына в свои руки, чтобы правосудие восторжествовало.

Премьера нового перевода Гоблина — фильм «Никто» ждет подписчиков видеосервиса 10 августа. Это новый американский боевик, снятый российским режиссером Ильей Найшуллером. История превращения скромного офисного планктона во всесильного мстителя обещает много драйва. В одной из ролей снялся Алексей Серебряков. Фильм «Никто» также будет доступен в дубляже, поэтому зрители смогут выбрать версию по душе.

Приключенческая киноистория «Бендер: Золото империи» — сиквел приключений знаменитого афериста. Главные герои фильма — Ося Задунайский и Ибрагим Бендер — продолжают поиски драгоценного «жезла Румянцева» в период Гражданской войны 1918–1920 годов. Главные роли в нем сыграли звезды российского кино Сергей Безруков и Арам Вардеванян. Первую часть, «Бендер: Начало», можно посмотреть в Wink с 6 августа, вторая будет доступна с 27 августа.

В подписке Wink появятся также два новых мультфильма — «Том и Джерри» (2021) и «Райя и последний дракон».

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : цифровизация технологии телеком Ростелеком Wink


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